MBigucci investe R$ 320 mi em Centro Logístico de Santo André

Com investimento final de R$ 320 milhões, a Construtora e Incorporadora MBigucci antecipou a ampliação do Centro Logístico MBigucci Business Park Santo André, localizado na avenida dos Estados, 7.328, em uma área de 110 mil metros quadrados, equivalente a 15 campos de futebol.

Esta é a segunda fase do gigantesco complexo logístico, que está com a terceira fase A em andamento e, que seguirá para terceira fase B, em um dos corredores mais utilizados para transporte de cargas da região do ABC Paulista.

Desburocratizar para atrair investidores

O prefeito de Santo André, Gilvan Junior (PSDB), falou da importância de tornar as transações menos morosas e facilitar a chegada de investimentos.

Gilvan e Banzato acompanharam os diretores da MBigucci para conferir as obras da terceira fase

“Investimento privado de mais de R$ 300 milhões, acompanhei de perto, tanto o Evandro Banzato, que fazia parte da Secretaria de Desenvolvimento, desde a concepção do projeto, sempre apoiando para sair o mais rápido possível os alvarás. E quando a gente fala de desburocratização, a gente vê na prática acontecendo os investimentos, então, mais rápido eles conseguem fazer os investimentos, e mais rápido as empresas se instalam, geram impostos e principalmente emprego e renda no município”, explanou o chefe do Executivo.

Complexo de alto padrão, no conceito Triple AAA

O MBigucci Business Park Santo André traz o conceito de infraestrutura Triple AAA – alto padrão, em que todos os módulos têm pé direito de 12 metros e capaz de suportar seis toneladas por metro quadrado, que atende ao trânsito de maquinários e amplo armazenamento, além de docas para carga e descarga.

O diretor técnico da MBigucci, Milton Bigucci Junior, elogiou o trabalho realizado pela Municipalidade, quando a pauta é facilitar a vida do investidor.

Milton Bigucci Jr., ao lado de Gilvan, disse que o trabalho da Prefeitura contribui com o desenvolvimento

Empreendedor quer agilidade do Poder Público

“O que o empreendedor quer é agilidade do Poder Público, e a agilidade que Santo André trouxe nos últimos anos é algo inacreditável, era inimaginável há dez anos no próprio ABC, mas Santo André conseguiu fazer isso, e isso atrai os investidores como um todo. Este galpão está 100% locado, porque Santo André é atrativo para as empresas, a desburocratização que Santo André proporcionou é fundamental para o desenvolvimento da própria cidade”, não poupou elogios, Milton Junior, aos trabalhos da Administração do ex-prefeito, Paulo Serra, herdada por Gilvan Junior.

E mais atributos, como a segurança e geração de emprego

Com portaria blindada, o complexo logístico oferece segurança e controle de acesso 24h, com circuito fechado de TV e em formato de condomínio fechado, o Centro Logístico MBigucci Business Park Santo André atende empresas e indústrias de diferentes segmentos.

Assim, o Business Park Santo André abrigará 37 galpões e será capaz de gerar mais de dois mil empregos em seu pleno funcionamento.

Este é o terceiro Centro Logístico com a marca MBigucci Business Park, já que o primeiro foi entregue em 2012, em Diadema, e o segundo em 2017, em São Bernardo, porém, a empreitada da Construtora e Incorporadora não para por aí, isso porque a MBigucci já prospecta novas áreas para outros empreendimentos logísticos na Grande São Paulo.

Aliás, nesta terceira fase serão entregues mais 10 galpões de 1.192 metros quadrados.

Parceria e tecnologia

Preocupada com o bem-estar das mulheres caminhoneiras, a MBigucci se se uniu ao Movimento “A Voz Delas” da Mercedes-Benz e implementou no Centro Logístico Business Park Santo André o “Espaço A Voz Delas”, um dos primeiros do Brasil dedicado exclusivamente às caminhoneiras e cristais – companheiras dos motoristas, com toda segurança e acolhimento para uma parada.

Assim, o espaço conta com chuveiro, Wi-Fi, televisão, sofá, minicozinha com copa equipada, além de sala para amamentação e troca de fraldas, e o Espaço Caminhoneiros, local dedicado ao descanso dos caminhoneiros, com Wi-fi, ar-condicionado, micro-ondas, bebedouro, televisão, chuveiro e sofá.

E não para por aí, pensando em sustentabilidade e meio ambiente, o Centro Logístico MBigucci Business Park Santo André contará, em breve, com a 3ª usina fotovoltaica da BigTec – empresa do grupo MBigucci para Energia Limpa, com dois mil painéis solares, que gerarão 1.5 Megawatts pico.