MBigucci lança Infinite, um novo conceito de morar bem em São Caetano do Sul

Ao completar 41 anos de história e ser a marca escolhida por mais de 30 mil pessoas para morar bem, a MBigucci acaba de lançar um projeto exclusivo em São Caetano do Sul, o Infinite, que oferece uma diferenciada experiência de vida com lazer completo, requinte e muitas facilidades.

“Da praia à lareira, passando pelo campo”, o Infinite terá diversos espaços de lazer para todas as idades e estilos de vidas com Arena Beach (beach tênis, futevôlei e vôlei de praia), Fire Lounge (lareira a céu aberto), Horta, Piscinas Adulto e Infantil, Fitness Interno e Externo, Brinquedoteca, Lounge Games, Quadra Recreativa, Solarium, Salão de Festas Gourmet, Churrasqueira com Forno de Pizza, Espaço Kids Externo I e II, Pet Place e Dog Wash (espaço para banho).

O Infinite MBigucci também oferecerá facilidades diferenciadas como Mini Market, Espaço Delivery, Espaço Beleza, Coworking e Bicicletário.

Com torre única e fachada moderna, o novo empreendimento terá 60 apartamentos, com 81m² e opções de plantas com 3 dormitórios (suíte) ou 2 dormitórios (suíte) com sala ampliada, todos com depósito privativo e vagas de garagem determinadas (2 ou 3).

“Realmente é mais um projeto exclusivo da MBigucci, em São Caetano do Sul, uma oportunidade única e diferenciada para se morar em uma das melhores cidades do Brasil”, destacou o diretor de Vendas, Robson Toneto.

O Infinite MBigucci reforça o compromisso da MBigucci em oferecer qualidade, inovação e conforto para quem quer morar bem.

41 anos de História – Considerada a Melhor construtora do Brasil por quatro vezes no Ranking da Revista IstoÉ Dinheiro, a MBigucci já construiu mais de 1,3 milhão de metros quadrados, em 11.826 unidades e 472 empreendimentos entre residenciais, comerciais e centros logísticos.

Reconhecida como uma construtora inquieta, inovadora e sempre à frente do mercado, a MBigucci vem investindo também em novos segmentos como energia sustentável, com a empresa BigTec, educacional em parceria com o Colégio Ábaco e esportivo com a Beach Arena Praia do Rei, e a implementação da segunda unidade da academia L7, do jogador são paulino Lucas Moura. Outros destaques da MBigucci são os Big’s, projetos sociais e ambientais que a construtora desenvolve há mais de 20 anos como o Big Riso, Big Vida, Big Conhecimento, Big Vizinhança e Big Ideias.