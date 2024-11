Mbappé enfrenta críticas severas após perder pênalti pelo Real Madrid

Em um cenário de grandes expectativas, a atuação de Kylian Mbappé na partida contra o Liverpool gerou intensas críticas nos principais veículos de comunicação esportiva de Madri. A derrota do Real Madrid por 2 a 0, em jogo válido pela quinta rodada da Liga dos Campeões da UEFA 2024/25, acentuou ainda mais as preocupações com o desempenho do atacante francês, que se viu novamente sob os holofotes após desperdiçar uma cobrança de pênalti.

O jornal “Marca” descreveu o momento vivido por Mbappé como “um dos piores de sua carreira”, utilizando a expressão “Pesadelo cruel” para enfatizar a crise enfrentada pelo jogador e pelo clube. Na análise pós-jogo, a publicação destacou a falta de impacto do francês em partidas decisivas nesta temporada e mencionou que sua performance foi particularmente decepcionante na ausência de Vinicius Junior.

Paralelamente, o “As” também expressou seu descontentamento com o rendimento de Mbappé, observando que, mesmo jogando em sua posição preferida à esquerda do ataque, ele pouco contribuiu para o time. O jornal sublinhou a responsabilidade atribuída ao jogador, que não conseguiu liderar uma equipe desfalcada e teve uma atuação apagada.

A situação atual é preocupante para o Real Madrid, que antes figurava entre os favoritos na competição europeia. Com nove gols e duas assistências em 18 partidas pela temporada, Mbappé enfrenta um período conturbado não só no clube espanhol, mas também na seleção francesa, da qual não foi convocado para os compromissos de novembro. Os recentes desempenhos têm colocado em xeque a maior contratação do Real Madrid para esta temporada e levantado dúvidas sobre sua capacidade de recuperação em jogos de alto nível.