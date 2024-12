Mayra Aguiar anuncia aposentadoria aos 33 anos

A judoca gaúcha Mayra Aguiar, de 33 anos, oficializou sua aposentadoria dos tatames nesta quinta-feira (26), encerrando uma carreira repleta de conquistas e superações. Com três medalhas de bronze conquistadas em Olimpíadas, a atleta destacou em suas redes sociais que chegou ao limite de seu corpo, revelando um espírito teimoso que a levou a se esforçar além do que era possível.

Mayra obteve medalhas de bronze nos Jogos Olímpicos de Londres 2012, Rio de Janeiro 2016 e Tóquio 2020, competindo na categoria até 75 kg. Além disso, participou das edições de Pequim 2008 e Paris 2024, solidificando sua trajetória como uma das grandes representantes do judô brasileiro.

Antes da ginasta Rebeca Andrade, Mayra foi a primeira atleta brasileira a conquistar três medalhas olímpicas em categorias individuais. Sua carreira também inclui o título de tricampeã mundial, com conquistas em 2014, 2017 e 2019, e quatro medalhas em Jogos Pan-Americanos, sendo uma delas de ouro.

A atleta natural de Porto Alegre expressou em sua mensagem que o judô foi fundamental na formação de sua identidade e valores. “Serei eternamente grata por tudo o que vivi dentro e fora dos tatames”, afirmou.

Com uma trajetória marcada por desafios físicos, Mayra enfrentou sete cirurgias no joelho e ficou afastada das competições por 16 meses entre 2020 e 2021. No entanto, sua determinação a levou ao pódio em Tóquio, onde conquistou a medalha de bronze.

Durante os Jogos Olímpicos no Japão, Mayra reconheceu que as histórias marcantes do esporte são frequentemente escritas por meio de superações. “Acho que se pode dizer que sim, é uma questão de superação. Todas as minhas vitórias vieram de grandes voltas por cima”, comentou à época.

No recente torneio em Paris, após enfrentar novas lesões, a judoca foi eliminada na primeira rodada pela italiana Alice Bellandi, eventual campeã olímpica. Em um desabafo emocionado, Mayra admitiu: “Eu já passei do meu limite. Já tem um tempo que eu venho mentindo até para o meu corpo… Aprendi a treinar assim, a lutar assim, mas nos últimos anos tem sido mais difícil”.

Os problemas recorrentes nos joelhos foram um grande obstáculo em sua carreira, resultando em múltiplas lesões e cirurgias. Em seu anúncio de aposentadoria, Mayra fez questão de agradecer aos treinadores e aos pais que a incentivaram desde os seis anos. Ela também mencionou sua irmã como uma parceira fundamental ao longo do caminho — seja como colega de treino ou apoio emocional.

Por fim, expressou gratidão ao clube Sogipa, que se tornou sua segunda casa desde os 11 anos. A aposentadoria de Mayra Aguiar marca o fim de uma era no judô brasileiro e deixa um legado inspirador para futuras gerações.