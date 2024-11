Mauro Vieira destaca êxito do G20 no Brasil com foco na Aliança Global e adesão recorde

Durante uma entrevista concedida ao programa “Bom Dia, Ministro”, realizada em 27 de novembro, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, apresentou uma avaliação detalhada dos resultados alcançados na Cúpula do G20, que ocorreu no Rio de Janeiro nos dias 18 e 19 de novembro de 2024. O chanceler destacou a aprovação do documento final e o lançamento da Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza como marcos que consolidaram o sucesso do encontro.

Vieira enfatizou a ampla adesão ao evento, com participação de 82 países da União Africana e da União Europeia, além de 33 organizações e instituições financeiras internacionais, somando um total de 148 entidades participantes. “A adesão maciça demonstra o impacto positivo da cúpula e sua relevância no cenário global”, afirmou o ministro.

A presidência brasileira do G20 focou em promover a troca de experiências exitosas entre nações. Vieira ressaltou programas brasileiros como o Bolsa Família e o Programa Nacional de Alimentação Escolar como exemplos que podem inspirar outros países. Ele explicou que essas iniciativas funcionam como um banco de dados acessível para que outras nações possam adotar práticas semelhantes.

Além disso, Vieira destacou outras prioridades brasileiras no G20: a Mobilização Global contra a Mudança do Clima e a Ação pela Reforma da Governança Global. Estas iniciativas estão alinhadas com os pilares da liderança brasileira no grupo, buscando complementaridade e estruturação eficaz do G20 sob coordenação nacional.

O ministro também mencionou a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), agendada para ocorrer em Belém em novembro de 2025. Ele ressaltou a importância do evento para revisar as Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) e reafirmou o compromisso do Brasil em liderar discussões climáticas globais.

Ademais, o Brasil se prepara para assumir a presidência do BRICS em 2025. A expansão do bloco com a inclusão de novos membros, como Arábia Saudita e Irã, foi destacada por Vieira, que enfatizou o papel do BRICS como plataforma de cooperação econômica e financeira entre países em desenvolvimento.

O programa “Bom Dia, Ministro” é uma iniciativa semanal da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) em parceria com a Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República. A edição contou com participação de diversas rádios nacionais, ampliando o alcance das discussões para diferentes regiões do país.