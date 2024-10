Mauro Vieira aborda COP, G20 e repatriamento de brasileiros no Bom Dia, Ministro desta quarta (9/10)

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, é o convidado do “Bom Dia, Ministro” desta quarta-feira, 9 de outubro. O programa, coprodução da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom PR) e da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), é transmitido ao vivo a partir das 8h e em formato de entrevista coletiva.

Na conversa com radialistas de várias regiões do país, Mauro Vieira vai abordar os preparativos para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2024, a COP 29, que será em Baku, no Azerbaijão, de 11 a 22 de novembro. O evento reunirá líderes mundiais e representantes de organizações de diversos países para debates sobre o combate à mudança do clima, a transição energética e a preservação do meio ambiente.

A COP deste ano é ainda mais estratégica para o Brasil porque o país sediará a edição de 2025, em Belém (PA). É esperado um fluxo de mais de 40 mil visitantes durante os principais dias da conferência na capital paraense. Deste total, aproximadamente 7 mil compõem a chamada “família COP”, formada pelas equipes da ONU e delegações de países membros. O Governo Federal vai investir mais de R$ 4,7 bilhões na preparação da cidade e do estado para o evento de 2025, em áreas como infraestrutura, saneamento, turismo e hotelaria e melhorias na região portuária.

G20 — Outro tópico abordado pelo ministro será a presidência brasileira à frente do G20 — grupo formado pelas 19 maiores economias do mundo mais a União Africana e União Europeia. Os assuntos prioritários estabelecidos pelo governo brasileiro são o combate à fome, pobreza e desigualdade, as três dimensões do desenvolvimento sustentável (econômica, social e ambiental) e a reforma da governança global. Ao longo do ano, estão sendo realizadas reuniões de trabalho em cidades-sede das cinco regiões do Brasil. A finalidade é descentralizar atividades, transformar o G20 num fórum mais representativo e preparar a Cúpula de Líderes, nos dias 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro.

RAÍZES DO CEDRO — Mauro Vieira também vai detalhar os esforços diplomáticos para garantir o resgate de brasileiros e familiares na zona de conflito no Líbano. A Operação Raízes do Cedro já concluiu dois voos de repatriação que totalizam 456 passageiros e seis animais domésticos. A prioridade é para mulheres, crianças, idosos e brasileiros não residentes no Líbano. Um trabalho de articulação que envolve equipes do Ministério das Relações Exteriores em Brasília e na Embaixada do Brasil em Beirute e a ação operacional da Força Aérea Brasileira (FAB). A estimativa é de que a comunidade brasileira no Líbano reúna em torno de 20 mil pessoas. Cerca de três mil manifestaram interesse em retornar.

AO VIVO — O Bom Dia, Ministro é transmitido ao vivo, a partir das 8h, pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Pode ser acompanhado pela TV (aberta ou via satélite) e pela internet, no YouTube, Facebook, TikTok e Instagram do CanalGov. Para as rádios, o sinal de transmissão é oferecido pela Rede Nacional de Rádio (RNR), pelo mesmo canal de “A Voz do Brasil”.

PARTICIPE — Comunicadores e jornalistas de rádio de todo o país interessados em participar do Bom Dia, Ministra podem encaminhar mensagem para o telefone (61) 99222-1282 (WhatsApp) informando o nome da rádio, município e estado de origem, para serem incluídos na lista de veículos interessados em participar do programa.