Mauá se prepara para inaugurar a Casa de Cursos

A cidade de Mauá está nos preparativos finais para a entrega da Casa de Cursos, um novo espaço dedicado à capacitação profissional da população. O projeto é fruto de uma parceria entre a Prefeitura, por meio da Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo, e o Fundo Social de Solidariedade (FSS), com o objetivo de oferecer oportunidades de aprendizado e qualificação.

Localizada no Jardim Zaíra, a Casa de Cursos contará com diversas opções de capacitação, entre elas: Escola da Beleza – cursos de cabeleireiro e manicure, Escola da Moda – formação em costura, Escola de Gastronomia – especializações na área da culinária e Outras capacitações – cursos em diferentes áreas para ampliar as oportunidades de emprego e empreendedorismo.

A iniciativa busca oferecer qualificação profissional gratuita, ampliando as chances de inserção no mercado de trabalho e fomentando o empreendedorismo local. “Capacitar a população é o melhor caminho para transformar vidas. Nosso compromisso é cuidar das pessoas e garantir mais oportunidades para todos”, destacou o prefeito Marcelo Oliveira, durante visita ao espaço. Ele estava acompanhado da Secretária de Assistência Social e Presidente do FSS de Mauá, Fernanda Oliveira, e do Secretário de Trabalho, Renda e Empreendedorismo, Elton Alves de Carvalho.

A data oficial da inauguração e os detalhes sobre as inscrições nos cursos serão divulgados em breve.