Mauá registra queda de 44% nas ocorrências durante feriado de Carnaval

O número de ocorrências registradas pela GCM de Mauá durante o feriado de Carnaval caiu 44% se comparado ao ano passado. O resultado positivo é graças ao trabalho e ao investimento da administração pública na segurança.

O prefeito Marcelo Oliveira celebrou os índices excelentes. “Os números demonstram que estamos no caminho certo. A queda significativa nas ocorrências, especialmente na perturbação do sossego, reflete o compromisso da nossa gestão com a segurança e o bem-estar da população. Investimos no fortalecimento da GCM, na ampliação do monitoramento e em ações preventivas para garantir um Carnaval mais tranquilo para todos. Continuaremos trabalhando para que Mauá seja uma cidade cada vez mais segura,” declarou.

O maior destaque é para os registros de perturbação de sossego – que caiu de 30 ocorrências em 2024 para apenas 16 casos neste ano. Ainda durante o feriado de Carnaval, a GCM capturou três procurados da Justiça.

“A presença efetiva da GCM nas ruas colabora muito com esses números. Queremos continuar avançando com esse trabalho”, afirmou o secretário de Segurança Pública, Matheus Ferreira.

Compromisso



Mauá tem criado diversas políticas públicas que refletem na segurança do cidadão. Desde 2021, a Prefeitura contratou 96 novos GCMs. Criou a nova sede da corporação, comprou viaturas, armas e uniformes. Reformou as bases do Parque São Vicente, Zaíra e Vila Vitória.

Além disso, em 2023, implantou a Muralha de Segurança Inteligente, ferramenta que contribui nas ações de segurança pública e também de engenharia de tráfego da cidade.