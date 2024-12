Mauá registra mais um saldo positivo na geração de emprego

A cidade de Mauá registrou em novembro de 2024 um saldo positivo de 382 novos postos de trabalho formal, segundo os dados do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgados em (26/12), pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Os três setores que mais abriram novas oportunidades foram Serviços (1230), Indústria (789) e Comércio (740). O estoque geral de empregos em dezembro de 2020 era de 59.470 vagas. Em novembro de 2024 chegou a 73680, um crescimento de 24%.

O resultado reforça a evolução contínua do município, que, entre 2021 e 2024, acumulou a criação de 14.195 vagas formais de emprego. Segundo estimativa da Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo, nos últimos quatro anos, somando os informais, Mauá criou cerca de 18 mil empregos.

Destaques por gênero



Em novembro, as contratações de mulheres superaram as de homens, com um total de 280 novos empregos para elas, enquanto os homens registraram 102 contratações. Esse dado reflete um avanço na inclusão feminina no mercado de trabalho local.

Contratações por grau de escolaridade



Os trabalhadores com Ensino Médio completo lideraram as contratações, somando 409 novos postos em novembro. Em seguida, os profissionais com Ensino Médio incompleto ocuparam 19 vagas. Os números destacam a relevância da conclusão do Ensino Médio para ampliar as oportunidades de emprego.

Empreendedorismo em alta



O empreendedorismo também segue em crescimento na cidade. Em 2023, Mauá encerrou o ano com 34.676 microempreendedores individuais (MEIs) formalizados, enquanto, em novembro de 2024, o número subiu para 36.783 MEIs. O setor de beleza e estética continua liderando entre as atividades mais recorrentes, com destaque para cabeleireiros, manicures e pedicuros.

Perspectivas para o futuro



Os dados reforçam um cenário positivo para o mercado de trabalho e o empreendedorismo em Mauá, destacando a diversificação das oportunidades e a importância da qualificação profissional. A cidade caminha para consolidar ainda mais sua economia, beneficiando trabalhadores e empreendedores.