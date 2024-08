Mauá recebe Cia LaMala e seu espetáculo BLOOM – caminhos e encontros

Anotem na agenda: no dia 29 de agosto, o público poderá prestigiar gratuitamente o espetáculo BLOOM – caminhos e encontros, da Cia LaMala. O espetáculo será apresentado às 20h no Teatro Municipal de Mauá ( Rua Gabriel Marques, 353 – Vila Noêmia). Em cena um coletivo de 7 acrobatas que carregam suas ancestralidades, histórias pessoais, repertório de gestos, movimentos e acrobacias. A partir de um “alfabeto acrobático”, os artistas brincam com o risco, ritmos, surpresa, com as combinações e aliterações, aproximando-nos mais de um processo poético do que um trama narrativa linear. BLOOM – caminhos e encontros atravessa diferentes nuances e temperaturas, criando uma partitura emocional que tem como referência os ciclos da natureza, onde o florescer (bloom) da primavera concentra toda a potência do encontro em forma de movimentos, cores e sonoridades, empreendidos para um exercício de valorização identitária brasileira e atual.

O espetáculo marca um importante passo da Cia Lamala ao agregar novos artistas ao seu elenco a partir das ações de formação e difusão da técnica de mão a mão, que realizou ao longo dos seus anos de atuação. A dramaturgia do espetáculo relaciona os caminhos dos encontros com a energia cíclica da natureza, em sua impermanência e atmosfera própria de cada fase. O espetáculo é tecido a partir da conexão entre individualidades, que se relacionam para compor um espaço de várias dimensões. Verticalidade, horizontalidade e subjetividade, por meio da linguagem do circo e das acrobacias, permeiam transformações, onde a essência de cada indivíduo está preservada e conectada com o todo para o florescer dos encontros.

Ficha Técnica:

Concepção: Cia LaMala

Dramaturgia: Marina Bombachini

Direção: Carlos Cosmai

Elenco: Carlos Cosmai / Jaqueline Macedo / Jorge Olivares / Julias Reis / Marina Bombachini / Victor de Angelo / Wesley Peixinho

Serviço

Onde: Teatro Municipal de Mauá – Rua Gabriel Marques, 353 – Vila Noêmia

Quando: 29 de agosto, às 20h

Para quem: Livre

Quanto: Grátis