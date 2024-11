Mauá promove 1ª Conferência Municipal de Meio Ambiente

Neste sábado, 30 de novembro, Mauá realizará a sua 1ª Conferência Municipal de Meio Ambiente (CMMA), com o tema “Emergência Climática: O Desafio da Transformação Ecológica”. O evento, que acontecerá na Escola Estadual Professora Therezinha Sartori, das 8h às 17h, tem como objetivo mobilizar a sociedade para a criação de propostas voltadas à emergência climática e à implementação da Política Nacional sobre Mudança do Clima. O endereço da escola é Rua Vitorino Dell’Antônia, 248, Vila Noêmia. O evento integra o calendário das festividades em comemoração ao aniversário de Mauá, que completa 70 anos, em 8 de dezembro.

A iniciativa, organizada pela Prefeitura de Mauá, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, é gratuita e aberta à comunidade. As inscrições podem ser realizadas até o dia 29 de novembro pelo link: https://tinyurl.com/conferencia-meio-ambiente.

Apoio ministerial

O evento recebeu o reconhecimento do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, que destacou a conferência como uma iniciativa “muito bem-vinda” e essencial para fortalecer a rede de ações locais no enfrentamento da crise climática. O Ministério também reforçou a importância de eventos como este para promover a conscientização, mobilizar a sociedade e construir estratégias coletivas de adaptação e mitigação.

“A realização da Conferência Municipal de Mauá nesse momento é super importante. Primeiro por representar uma iniciativa que anima o processo de conferência numa região importantíssima para o Brasil, em que a iniciativa em si de convocação da Conferência Municipal pode servir como inspiração para que outros municípios da região do ABC e da Grande São Paulo se inspirem para convocar suas próprias conferências. Além disso, a experiência de Mauá pode trazer também grandes contribuições na aprovação das propostas prioritárias que virão para a etapa nacional, passando primeiro pela Conferência Estadual de São Paulo. Então, a gente fica muito feliz com a notícia da realização da Conferência Municipal de Mauá e deseja que seja um sucesso absoluto, certamente será”, comentou Larissa Barros, coordenadora da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente.

Um espaço para a construção coletiva

A 1ª CMMA será um espaço dedicado à escuta ativa e ao diálogo, onde cidadãos poderão propor ideias e soluções para fortalecer as políticas ambientais de Mauá. A iniciativa busca promover uma cidade mais sustentável, verde e resiliente diante dos desafios das mudanças climáticas.

Programação e eixos temáticos

A conferência contará com palestras e discussões organizadas em cinco eixos principais, abordando temas como:

• Mitigação das mudanças climáticas;

• Adaptação e preparação para desastres ambientais;

• Transformação ecológica;

• Justiça climática;

• Governança e educação ambiental.

O evento reunirá especialistas, gestores públicos, organizações da sociedade civil e a comunidade local, promovendo um debate qualificado e ações concretas para enfrentar os desafios climáticos.