Mauá Plaza Shopping prevê de aumento de público e abre 480 vagas temporárias

O Mauá Plaza Shopping, um dos principais Shopping do ABC Paulista, está se preparando para a temporada de Natal com um cenário otimista de crescimento. O empreendimento espera um aumento de 16% nas vendas em comparação ao mesmo período do ano passado. Além disso, a expectativa é de um crescimento de 20% na visitação, impulsionando o transporte de consumidores em busca de presentes e experiências natalinas.

De olho nas demandas de fim de ano, o Mauá Plaza Shopping anunciou a abertura de 480 vagas temporárias, atendendo a setores como vendas, atendimento e logística. Segundo Ariane Oliveira, gerente de marketing do empreendimento, a criação dessas oportunidades de emprego reflete a confiança na retomada do mercado e no comportamento de consumo para o período.

“Neste Natal, estamos cheios de expectativas e alegria para receber vocês! Criamos uma atmosfera mágica, com uma decoração especial na nossa praça de eventos, que tem mais de 400 metros quadrados, e claro, a presença do querido Bom Velhinho para encantar crianças e adultos. Além disso, nossas ações nas redes sociais e uma variedade de opções de presentes tornam o Mauá Plaza o lugar perfeito para encontrar o que você precisa para comemorar com sua família e amigos”, afirma Ariane Oliveira, gerente de Marketing do Shopping.

Com a temporada de Natal considerada a mais importante para o varejo, o Mauá Plaza investiu em uma decoração temática especial e campanhas de marketing voltadas para atrair o público da região, oferecendo uma experiência completa de compras e entretenimento. A expectativa é de que o shopping alcance um faturamento expressivo, acompanhando a retomada da confiança dos consumidores e o aquecimento da economia local.

O processo de contratação já foi iniciado, com o objetivo de atender ao aumento de demanda previsto para os meses de novembro e dezembro. As oportunidades são voltadas, principalmente, para jovens em busca do primeiro emprego e profissionais que desejam uma renda extra neste fim de ano, com chances de efetivação para aqueles que se destacarem durante o período.

O aumento da oferta de empregos temporários é uma estratégia recorrente do Mauá Plaza Shopping para atender às expectativas do público durante a temporada de compras mais movimentada do ano. “Estamos focados em fornecer uma experiência única para nossos clientes, desde o momento da compra até o atendimento. O reforço da equipe temporária é essencial para mantermos a qualidade e o nível de serviço que nossos consumidores ganham”, completa Ariane Oliveira.

Com uma localização estratégica e fácil acesso, o Mauá Plaza Shopping se consolida como um dos maiores centros de compras da região, sendo uma referência para moradores do ABC Paulista. A expectativa de crescimento para o Natal de 2024 reflete um cenário de recuperação econômica e fortalecimento do varejo, impulsionado pelas ações estratégicas do shopping para atrair consumidores e oferecer um mix variado de produtos e serviços.