Mauá Plaza presenteia e lança promoção “Comprou, Ganhou!”

Para comemorar o Dia dos Pais deste ano, o Mauá Plaza Shopping quer proporcionar às famílias momentos de diversão e alegria, fazendo com que os pais se sintam especiais e valorizados. Por isso, os clientes que consumirem R$350,00 em compras em todas as lojas do Mauá Plaza (exceto Assaí, estacionamento, farmácias e operações bancárias) vão ganhar a premiada cerveja artesanal Mosaico Hop Lager da cervejaria 3 Américas.

A cerveja Mosaico traz uma elevada carga de lúpulo cítrico durante o processo de fermentação, o que confere sabores e aromas marcantes e deixa sempre a sensação de quero mais. É uma bebida perfeita para ser acompanhada por peixes grelhados, frango grelhado, frutos-do-mar, salmão defumado, bolinho de bacalhau, salame, pizza margherita e queijos.

Com o intuito de evitar filas e aumentar o conforto dos clientes, o cadastro das notas fiscais poderá ser efetuado por meio do aplicativo Prizor. Para participar da promoção, é necessário realizar o download do aplicativo, concluir o cadastro e clicar no banner correspondente à promoção. O aplicativo está disponível para os sistemas operacionais Android e iOS. É possível também fazer o cadastro das notas fiscais em pontos de autoatendimento em frente à Cacau Show Mega Store, e a retirada da Mosaico Hop Lager deve ser feita no balcão montado na cervejaria 3 Américas.

A promoção irá até o dia 11 de agosto ou enquanto durarem os estoques de quatro mil cervejas disponíveis. Vale lembrar que os valores são cumulativos, e existe um limite da retirada de uma unidade por CPF.

Sobre o Mauá Plaza Shopping

Inaugurado há 22 anos, o Mauá Plaza Shopping é um empreendimento que possui uma área bruta locável de 50.000 m², consolidando seu modelo de negócio diferenciado, que busca atrair investimentos que reforçam o mix de produtos e serviços com marcas exclusivas e inéditas. Atualmente o shopping possui mais de 250 operações.

