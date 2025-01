Mauá: obras do Ginásio Poliesportivo do Jardim Zaíra avançam

As obras do Ginásio Poliesportivo do Jardim Zaíra, em Mauá, estão a pleno vapor e prometem transformar o espaço em um marco para a comunidade. O ginásio terá 3.653,20 m² de área construída, incluindo uma quadra poliesportiva oficial, arquibancadas para 1.440 espectadores e um palco multifuncional. O projeto também contempla vestiários e banheiros acessíveis e um edifício de dois pavimentos para oficinas esportivas e culturais.

Na manhã desta terça-feira (21/01), o prefeito Marcelo Oliveira visitou o canteiro de obras e destacou os benefícios do espaço para a região.

“O ginásio será um importante marco para a nossa cidade, oferecendo uma infraestrutura moderna e acessível para a prática esportiva e atividades culturais. Nosso objetivo é proporcionar um espaço de qualidade para que crianças, jovens e adultos possam desenvolver seu talento, promover a integração social e melhorar a qualidade de vida da população“, afirmou o prefeito.

Marcelo Oliveira também reforçou o papel transformador do esporte e da cultura.

“Acreditamos que o esporte e a cultura são essenciais para o desenvolvimento das nossas comunidades. Com essa nova estrutura, poderemos oferecer mais oportunidades para todos, promovendo inclusão e bem-estar.“

Avanços na construção

Atualmente, os trabalhos incluem o içamento e pintura da estrutura metálica, o acabamento dos prédios administrativos, o preparo das lajes e a impermeabilização da área da caixa d’água. Esses avanços aproximam ainda mais a entrega do equipamento à população.

O Ginásio Poliesportivo do Jardim Zaíra tem a promessa de se tornar um ponto de referência para a prática esportiva e a realização de eventos culturais, reforçando o compromisso da administração municipal com a qualidade de vida e a inclusão social na região.