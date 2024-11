Mauá intensifica o combate às arboviroses com semana de mobilização

A cidade de Mauá promove, de 11 a 16 de novembro de 2024, a Semana Estadual de Mobilização para Combate às Arboviroses, com foco na prevenção e controle de doenças transmitidas por mosquitos, como dengue, zika e chikungunya. Durante essa semana, serão intensificadas as ações de combate e conscientização em diversas áreas do município, em uma iniciativa conjunta entre a Secretaria de Saúde e equipes de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE). Na última sexta-feira (08/11), todos participaram de uma reunião para alinhamento do trabalho.

As ações estarão concentradas em regiões onde foram registrados mais casos de dengue neste ano. Nas áreas cobertas pelos ACS, o trabalho será intensificado para reforçar as práticas preventivas entre os moradores, enquanto os ACEs atuarão em locais de maior vulnerabilidade e nas áreas não cobertas.

Entre as atividades, estão a montagem de maquetes educativas em locais de grande circulação de pessoas, ilustrando as diferenças entre residências com e sem criadouros de mosquito. As equipes vão explicar os principais pontos de atenção dentro das casas e nos quintais, orientando sobre os cuidados necessários para evitar a proliferação do Aedes aegypti.

A mobilização é uma resposta ao clima propício para a reprodução do mosquito, com o objetivo de alertar a população sobre os perigos e formas de prevenção, contribuindo para a redução dos casos de arboviroses em Mauá e na região.