Mauá dá continuidade à reforma da Passarela Central

A Prefeitura de Mauá avança na reforma da Passarela Central, com um projeto abrangente que inclui a revitalização da estrutura e dos gradis, adequações para acessibilidade e melhorias na iluminação. A obra visa proporcionar maior segurança e conforto aos pedestres que utilizam diariamente essa importante passagem. Essa é a segunda fase de intervenções que a atual gestão faz no local, que só se tornou possível de ser feita, após o reforço estrutural realizado em uma rampa, em meados de 2023, nas proximidades do calçadão da rua Rio Branco. Deve ser investido cerca de R$ 780 mil.

O processo de revitalização já atingiu a metade do cronograma previsto. Todas as telhas de policarbonato foram removidas e substituídas por telhas de aço galvanizado, e a estrutura da cobertura foi montada. A rampa central já teve sua cobertura totalmente trocada, os gradis e estruturas foram recuperados e pintados. A rampa que dá acesso à Praça do Relógio também recebeu uma nova cobertura, e a recuperação e pintura dos gradis estão em execução. Na passagem central da passarela, a cobertura está sendo colocada, junto com a recuperação dos gradis e da estrutura, além da pintura. Portões com tranca foram instalados nas rampas de acesso para aumentar a segurança.

Para melhorar a acessibilidade, as rampas estão recebendo pisos podotáteis, e corrimãos especialmente projetados estão sendo fabricados para garantir a acessibilidade completa das rampas.

A passarela será equipada com nova iluminação, e algumas luminárias já foram instaladas. A infraestrutura necessária, como fios e dutos, está parcialmente instalada nas rampas e na passagem principal, proporcionando uma melhor visibilidade e segurança para os usuários durante a noite.

Essas melhorias na Passarela Central visam não apenas a modernização da estrutura, mas também a criação de um ambiente mais seguro e acessível para todos os cidadãos. A iniciativa demonstra o compromisso da administração municipal em investir em infraestrutura urbana de qualidade, garantindo que os espaços públicos atendam às necessidades da população de maneira eficiente e segura.

A recuperação do espaço era um compromisso que precisou ser dividido em duas etapas, porque em junho do ano passado, a secretaria de Proteção e Defesa Civil identificou sinais de desgaste em um setor. O trabalho foi pensado, com todo o cuidado, para não causar impactos na avenida de grande circulação e na ferrovia. A obra começou pelo processo de escora e sustentação da rampa que apresentou sinais de desgaste.