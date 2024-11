Mauá celebra 70 anos com programação especial de eventos e inaugurações

No marco de seus 70 anos, a cidade de Mauá terá um calendário especial de comemorações anunciado pelo prefeito Marcelo Oliveira, em entrevista coletiva, realizada na manhã desta terça-feira (26/11).

Entre as atrações, estão eventos culturais, inaugurações e ações solidárias que prometem engajar os moradores e destacar as conquistas da cidade.

Estão entre os destaques da programação:

• 1ª Conferência Municipal do Meio Ambiente: Será realizada em 30 de novembro, com o tema “Emergência Climática: O Desafio da Transformação Ecológica”. O evento acontecerá na Escola Estadual Professora Therezinha Sartori, das 8h às 17h, e visa a fomentar a participação social para definir propostas voltadas à emergência climática e subsidiar a implementação da Política Nacional sobre Mudança do Clima.

• Lançamento da revista do Fórum Mauá 2023/2033 – A década da transformação. Marcado para o dia 04/12, a partir das 10h, no Teatro Municipal. O Fórum promoveu um ciclo de debates que buscou iniciativas de desenvolvimento para a cidade, de acordo com a perspectiva da política nacional, nos eixos Econômico, Social, Ambiental e Governança.

• 3ª Vila Natalina: O Parque da Juventude será transformado em um espaço natalino encantador a partir do dia 7 de dezembro, com a abertura oficial marcada para as 19h. A atração permanecerá aberta até 6 de janeiro de 2025.

• Entrega de 11 novas praças e áreas de lazer: Um presente para a população, ampliando os espaços de convivência e bem-estar na cidade.

• Show com Israel e Rodolffo: A dupla sertaneja se apresenta no dia 8 de dezembro, no Paço Municipal, prometendo animar o público com grandes sucessos. Artistas locais também se apresentarão, a partir das 18h.

• Natal Solidário: Uma ação social que busca fortalecer a solidariedade entre os mauaenses, promovendo doações e apoio às famílias em situação de vulnerabilidade, que são acompanhadas nos oito Centros de Referência de Assistência Social e também por meio das entidades, junto à secretaria de Segurança Alimentar.

• Lançamento da Operação Chuvas de Verão: Com foco na prevenção e no enfrentamento de problemas típicos da estação, a operação será oficialmente lançada, reforçando o compromisso com a segurança e o bem-estar dos moradores.

• Inauguração da Praça da Cidadania: No dia 12 de dezembro, a cidade receberá um novo espaço de integração, com a presença especial do governador Tarcísio de Freitas.

• Entrega de 300 títulos de regularização fundiária: 120 deles no Jardim Oratório.

• Virada Inclusiva: Será realizada pela Prefeitura em 15 de dezembro, no Paço Municipal, em parceria com o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e entidades que ajudam no atendimento e acompanhamento dos PCDs na cidade.

Com essa programação diversificada, a Prefeitura de Mauá reforça seu compromisso com o desenvolvimento, a cultura e o bem-estar da população. “Este é um momento de celebração, mas também de reflexão sobre o quanto avançamos como cidade e comunidade”, destacou o prefeito Marcelo Oliveira. “Essa é uma forma de proporcionar ao público grandes momentos. Novas áreas de lazer em toda a cidade, a segurança da documentação definitiva de imóveis, entre outras coisas, em também com um show de artistas que a população gosta”, frisou.

Os eventos celebram as sete décadas de história de Mauá e prometem deixar memórias marcantes para todos os moradores. Segundo a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Fernanda Oliveira, esse momento também é importante para ajudar o próximo e garantir às famílias em situação de vulnerabilidade, um final de ano mais tranquilo, e simbolizar o desejo de que o ano de 2025 seja de prosperidade. “Por isso, em muitos desses eventos, como o grande show do dia 8, por exemplo, pedimos para que o público traga alimentos não perecíveis, que sejam da cesta básica, de preferência arroz, feijão, macarrão, óleo, que vai ajudar muitas pessoas”, complementou.