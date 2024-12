Mauá altera estratégia de vacinação contra Covid-19

A Prefeitura de Mauá anunciou, em coletiva realizada nesta quarta-feira (18), uma série de alterações significativas na estratégia de vacinação contra a Covid-19, com foco na otimização da distribuição de doses. Essas mudanças entram em vigor a partir do dia 20 de dezembro e visam adaptar os estoques à diminuição da demanda, ao mesmo tempo que se busca evitar o desperdício dos imunizantes disponíveis.

Com a chegada recente de novos lotes de vacinas, a administração municipal optou por centralizar a aplicação em cinco Unidades Básicas de Saúde (UBSs): Vila Assis, Magini, Zaíra II, Flórida e São João. O atendimento será realizado diariamente, das 8h às 17h, oferecendo aos munícipes um acesso mais eficiente ao processo de vacinação.

Para receber a vacina, é imprescindível que os cidadãos apresentem um documento oficial com foto, como RG ou CNH, além do número do CPF e, caso já tenham recebido doses anteriormente, a carteirinha de vacinação correspondente.

A Secretaria Municipal de Saúde de Mauá informou que desde o início da campanha de imunização em 2021, já foram aplicadas um total de 1.435.822 doses. A nova estratégia visa garantir que os recursos sejam utilizados da forma mais eficaz possível enquanto a cidade avança na luta contra a pandemia.