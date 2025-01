Matheus Gianello solicita revitalização da EMEI Rosa Perrella

O vereador Matheus Gianello (PL) encaminhou à Prefeitura de São Caetano do Sul uma indicação solicitando a realização de estudos técnicos com o objetivo de revitalizar a Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Rosa Perrella, localizada no bairro Nova Gerty.

Na justificativa da solicitação, o parlamentar destacou a necessidade de melhorias na infraestrutura da escola, visando garantir um ambiente mais seguro e adequado para os estudantes. “É fundamental investir na infraestrutura da unidade para oferecer um espaço mais confortável, funcional e de qualidade, favorecendo o aprendizado e o desenvolvimento dos alunos”, afirmou Gianello.

O vereador ressaltou que um ambiente escolar bem estruturado contribui para a autoestima, valorização e motivação das crianças. “Espaços adequados e modernos incentivam a interação, a criatividade e o respeito mútuo. Proporcionar um ambiente saudável e acolhedor fortalece o processo de aprendizagem e contribui para a formação integral dos estudantes como cidadãos”, destacou.

Ao propor essas melhorias, Matheus Gianello reforça seu compromisso com a educação de qualidade e com o bem-estar das famílias de São Caetano do Sul. “É fundamental que nossas escolas mantenham a excelência pela qual são reconhecidas, garantindo que cada criança tenha condições adequadas para o pleno desenvolvimento em um espaço que valorize sua formação e seu futuro”, concluiu o vereador.