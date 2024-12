Matheus Araújo deixa o Corinthians e assina com o Ceará

O meia Matheus Araújo assinou um pré-contrato com o Ceará e será reforço do clube para 2025. O atleta deixa o Corinthians e se vincula ao clube nordestino até o fim de 2027.

O meio-campista de 22 anos estava em fim de contrato com o Timão e foi avisado que não seguiria em Itaquera. Dessa forma, o Vozão firmou um compromisso com Matheus, que se apresenta ao seu novo clube em janeiro após as férias.

Pelo profissional do Corinthians, Matheus Araújo atuou em 45 partidas oficiais. Agora, o atleta se junta a Willian Machado, Bruno Tubarão e Fernandinho como reforços do Ceará para 2025. O contrato de Matheus Araújo com o Mais Querido será até o final de 2027.

Atualmente com 22 anos, o atleta chegou ao Corinthians em 2019, para a equipe Sub-17 da equipe paulista. A primeira oportunidade na equipe profissional do clube paulista veio em 2021, aos 19 anos, quando o atleta fez uma grande temporada pelo Sub-20.