Ex-diretor do Corinthians presidirá Comissão de Justiça em 2025

Após se desligar do cargo de diretor jurídico do Corinthians, Leonardo Pantaleão foi eleito para presidir a Comissão de Justiça do Conselho Deliberativo (CD) do clube em 2025. Sua escolha ocorreu em meio a desentendimentos com a atual administração.

Novo cargo no Corinthians

Em reunião realizada no dia 19 de outubro, Pantaleão foi eleito por seus colegas da comissão para liderar os trabalhos no próximo ano, substituindo André Moreno, que decidiu deixar a função após o fim de seu mandato.

Experiência jurídica à frente da comissão

Com uma carreira consolidada como advogado criminalista e uma sólida trajetória no jurídico do Corinthians, Pantaleão assume a presidência com a expectativa de reforçar a transparência e a integridade nas decisões relacionadas às questões jurídicas do clube.