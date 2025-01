Masterclass de violino será aberta ao público na Casa Museu Eva Klabin

Ole Böhn, spalla emérito da Ópera Nacional Norueguesa e professor de violino do Conservatório de Música de Sydney (Austrália), vai ministrar uma masterclass de violino no dia 9 de janeiro (quinta-feira), das 15h às 17h30, no auditório da Casa Museu Eva Klabin. Para o público geral, será uma oportunidade única de presenciar e assistir aos bastidores da construção de uma interpretação musical. Os ingressos gratuitos serão distribuídos pelo site e terão validade até 30 minutos antes do início do evento. Após este horário, os mesmos serão disponibilizados na fila de espera.

Um dos objetivos da ação é desmitificar o universo da música clássica, possibilitando que os interessados, mesmo sem conhecimento prévio, possam compreender como é construída uma apresentação de peças para violino, executadas individualmente pelos alunos. O público formado por até 80 pessoas também poderá assistir aos comentários do professor Ole Böhn, assim como suas demonstrações no instrumento.

O violinista norueguês Ole Böhn tem uma extensa carreira como solista, músico de câmara e professor. Com um repertório que vai desde o barroco até a atualidade, Ole Böhn é um grande defensor da música dos séculos XX e XXI e também é considerado um dos principais intérpretes da música americana contemporânea na Escandinávia. Ele já ministrou em locais como Conservatório de Música de Sydney, Conservatório Real Dinamarquês, Conservatório de Música de Oslo, Eastman School of Music, Norwegian State Academy of Music, Gedai Institute em Tóquio, University of Northern Illinois, Oficina da Música em Curitiba, e no FEMUSC, no Brasil.

Além de assistir à masterclass, no mesmo dia o público pode visitar visitar às exposições permanente e temporária da casa Museu Eva Klabin. O acervo permanente inclui mais de duas mil obras que cobrem um arco de tempo de cinco mil anos, desde o Antigo Egito (3000 a.c.), Idade Média, Renascimento até o Impressionismo, passando pelas mais diferentes civilizações. Na exposição temporária “Novas Raízes”, Rosana Paulino traz à tona discussões sobre memória, natureza, identidade e história afro-brasileira. A individual da artista é a primeira no Rio de Janeiro após a sua exposição no Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires, o MALBA. Com a mostra, Rosana se tornou a primeira mulher negra a ter uma individual exposta no museu argentino, que apresentou um olhar retrospectivo da trajetória da artista. A entrada das exposições também é gratuita.

SERVIÇO:

Masterclass de violino Ole Böhn

Dia: 9 de janeiro (quinta-feira), das 15h às 17h30

Local: Casa Museu Eva Klabin (Av. Epitácio Pessoa, 2480 – Lagoa)

Capacidade: 80 pessoas

Classificação livre

Inscrições de Alunos Executantes: vagas limitadas. Valor R$ 20,00.

Ingressos Ouvintes: Entrada gratuita. Retirada pelo site https://casamuseuevaklabin.byinti.com/. Os ingressos terão validade até 30 minutos antes do início do evento, após este horário, os mesmos serão disponibilizados através de fila de espera.

Exposições:

Quarta a domingo, das 14h às 18h

Entrada gratuita

Classificação livre