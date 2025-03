MASP abre novo prédio para o público com cinco exposições

O Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP) abre, em 28 de março de 2025, o Edifício Pietro Maria Bardi com Cinco ensaios sobre o MASP, um conjunto de exposições que propõe novos olhares e diálogos sobre o acervo e a trajetória do museu.

As novas mostras, somadas a outras iniciativas de impacto, como a atualização da logomarca, o início das atividades do MASP Escola em salas de aula próprias e a reabertura do vão livre com atividades e exposição, reforçam a expansão do MASP e seu novo momento.

Cinco ensaios sobre o MASP é o título que reúne as mostras de abertura do novo Edifício: Isaac Julien: Lina Bo Bardi — um maravilhoso emaranhado, Geometrias, Artes da África, Renoir e Histórias do MASP ocupam os cinco novos andares expositivos do museu, que representam um aumento de 66% de área dedicada a mostras. O público pode usufruir dos dois edifícios e conferir todas as exposições em cartaz no MASP com um único ingresso já disponível para compra no site da instituição.

Cinco ensaios sobre o MASP

Isaac Julien: Lina Bo Bardi – um maravilhoso emaranhado

Na videoinstalação sobre o legado da arquiteta modernista Lina Bo Bardi (1914–1992), que projetou o icônico edifício do MASP na Avenida Paulista, as atrizes Fernanda Torres e Fernanda Montenegro interpretam os escritos de Lina, dando voz às suas ideias sobre o potencial social e cultural da arte e da arquitetura, especialmente a partir de sua experiência com a cultura afro-brasileira na Bahia.

Artes da África

Exibe mais de 40 obras do acervo do museu, principalmente do século 20, oriundas da África ocidental. O conjunto reúne estatuetas, objetos cotidianos, bonecas, tambores, mobiliário e máscaras usadas em festividades, rituais de iniciação, celebração ou funerais.

Geometrias

A exposição apresenta mais de 50 obras do acervo MASP, incluindo cerca de 20 doações recentes. São trabalhos realizados por artistas que despontaram à época das vanguardas construtivas, em diálogo com trabalhos de artistas contemporâneos que empregam diferentes materialidades para criar composições geometrizadas.

Renoir

Apresenta todas as obras do francês Pierre-Auguste Renoir (1841–1919) pertencentes ao acervo do MASP, sendo 12 pinturas e uma escultura. O conjunto abrange praticamente toda a carreira do artista e foi exposto pela última vez há 23 anos.

Histórias do MASP

Revisita mais de sete décadas de trajetória da instituição, refletindo sobre a história do museu e sua importância para a constituição de um modelo de museu moderno.

Confira o press kit da exposição

No Vão Livre

Iván Argote: O Outro, Eu e os Outros

A partir de 10 de abril, será exposta no vão livre a instalação interativa O Outro, Eu e os Outros, do artista colombiano Iván Argote. A obra é composta por duas gangorras de grandes dimensões que se inclinam conforme o deslocamento dos visitantes, refletindo as dinâmicas de movimento e equilíbrio em coletivo.

Confira o press kit da exposição

O vão livre ainda contará com mobiliário urbano, wi-fi oferecido pela Vivo, segurança e iluminação.

Confira o press kit sobre a concessão do vão livre para o MASP

Nova identidade visual

Para marcar esse momento de expansão, o MASP renova a sua identidade visual, com um projeto gráfico que preserva o legado da história do museu e, simultaneamente, aprimora e atualiza o visual em diferentes plataformas. Em parceria com o estúdio de design Porto Rocha e com o consultor de comunicação Rony Rodrigues, foram atualizados logotipo, ícones, tipografia e paleta de cores, além de ter sido criado um elemento gráfico que simplifica de forma abstrata os dois edifícios da instituição, lado a lado, simbolizando o conjunto arquitetônico que compõe o museu.

Confira o press kit da nova identidade

MASP escola – Aula livre

Com o Edifício Pietro Maria Bardi, a escola do museu passa a contar com um andar dedicado às atividades pedagógicas, oferecendo salas de aula que ampliam a experiência dos alunos e conectam o aprendizado teórico à programação cultural do MASP. Para celebrar esse novo momento, o MASP Escola realizará no dia 5 de abril (sábado), o evento Escola Aberta, com atividades gratuitas para a população, estruturadas a partir dos cursos de Estudos Críticos e Histórias da Arte.

A escola inaugura também um novo eixo educacional nomeado Por dentro da exposição, que oferece ao público uma série de cursos destinados a quem busca ir além da visitação, convidando a uma experiência imersiva e coletiva, que explora as obras, os contextos históricos e artísticos das exposições, incluindo os Cinco ensaios sobre o MASP.

Interligação entre os dois edifícios

A conclusão da passagem subterrânea de 40m², que interligará os dois prédios do MASP, está prevista para o segundo semestre de 2025. O túnel é uma obra de grande complexidade e, quando pronta, facilitará a circulação dos visitantes e de obras de arte, promovendo o funcionamento integrado de ambos os edifícios e preservando o visual da paisagem urbana.

Edifício Pietro Maria Bardi

Com a inauguração do Edifício Pietro Maria Bardi, o MASP passa a ser um museu composto por dois prédios. O projeto arquitetônico do novo prédio, idealizado pela METRO Arquitetos Associados, estabelece uma relação harmoniosa com o prédio histórico desenhado por Lina Bo Bardi (1914–1992), ao mesmo tempo que se sobressai em virtude de seu design monolítico, inspirado em tipologias de museus verticais, como os de Nova York.

Além das galerias de exposições, os 14 andares abrangem salas multiúso, restaurante, café, salas de aula, loja, laboratório de conservação, depósitos e docas para carga e descarga de obras de arte. O prédio novo também conta com bilheteria e área de acolhimento, reforçando o conceito inclusivo e democrático pensado por Lina Bo Bardi para o museu.