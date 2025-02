Marvvila agita o verão com lançamento do single duplo “Instinto / Cancelado”

O mundo do pagode se prepara para uma explosão de ritmo e talento da grande voz feminina do gênero musical da atualidade. A cantora Marvvila, conhecida por seu timbre marcante e presença de palco eletrizante, lança, dia 20 de fevereiro, em todas as plataformas musicais, o single duplo “Instinto / Cancelado“, em parceria com o cantor e compositor Gamadinho. A faixa, que promete ser o hit do verão, é um aperitivo do que está por vir no “Só Vvamo Sunset”, projeto que traz grandes canções do pagode – com regravações e inéditas -, previsto para ser lançado ainda no primeiro semestre deste ano.

“Instinto” é uma canção já viralizada nas redes sociais, que recentemente entrou no chart do Spotify, alcançando mais de 18 milhões de plays na plataforma.

Já “Cancelado” é inédita. Ambas chegam para mostrar a versatilidade da artista, que transita com maestria pelo pagode romântico, com toques de sofrência, daqueles que se põe a mão no coração pra poder cantar.

Suas músicas, além de enaltecer a força da mulher, também misturam influências diversas. Gamadinho adicionou uma camada extra de talento ao projeto, com a união de duas vozes que se complementam de forma harmoniosa.

Este lançamento é apenas o começo de um ano promissor para Marvvila. Em janeiro, a cantora gravou no Rio de Janeiro o DVD “Só Vvamo Sunset”, um projeto ambicioso que visa conexão direta com o público, reproduzindo o clima do pagode de rua. Ele contou com as participações especiais de grandes nomes da música, como Menos é Mais, MC Marks, Gamadinho, Suel, Yan, BG, Ayla e Mannda Lym. A gravação, que reuniu diversos fãs apaixonados, é um testemunho do sucesso e do carinho que a cantora carioca recebe do público.

“Estou muito feliz com a escolha de ‘Instinto / Cancelado’ para inaugurar o meu novo projeto ‘Só VVamo Sunset’. Esse single duplo mostra muito do que é esse projeto todo: canções já bem conhecidas pelo público e inéditas. Essas músicas são especiais para mim e representam um novo passo na minha carreira. A parceria com o Gamadinho foi incrível. Ele é um cara super talentoso, admiro sua voz e seu corre. Eu já participei de projetos dele e, dessa vez, foi a vez dele participar do meu. O resultado não podia ser melhor. Tenho certeza que vocês vão amar a nossa dobradinha!”, ressalta Marvvila.