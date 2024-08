Luciana Mello lança “Não Vai Me Convencer” com participação especial de Marvvila

Luciana Mello está prestes a lançar mais um single do projeto “Casa da Lu”. “Não Vai Me Convencer” é uma canção inédita, com participação especial da cantora Marvvila, e estará disponível em todas as plataformas digitais a partir das 00h do dia 16 de agosto.

Composta por Xande de Pilares e Nenem Chama, o single traz uma mensagem de empoderamento e determinação, embaladas pelo inconfundível ritmo do samba. A letra expressa a firmeza de uma mulher que não se deixa enganar por falsas promessas, mantendo-se fiel ao seu propósito e à sua alegria de viver.

“Foi uma alegria gravar essa música com a Marvvila, que representa essa nova geração do pagode, do samba. Ela traz essa energia jovem e vibrante que se encaixa perfeitamente com a mensagem da canção. ‘Não Vai Me Convencer’ é uma música poderosa e divertida que fala sobre autoconfiança e autenticidade, temas que sempre procurei valorizar na minha carreira. Estou muito ansiosa para compartilhar esse trabalho com todos.”, comenta Luciana Mello.

O lançamento que promete encantar os fãs e reafirmar a força do projeto “Casa da Lu” no cenário musical brasileiro, também ganha um videoclipe com Luciana e Marvvila em estúdio. O audiovisual estará disponível no dia 17 de agosto, às 11h.

“Casa da Lu” é um projeto especial onde Luciana Mello, neste primeiro momento, apresenta um EP com nove faixas e participações especiais de seis mulheres icônicas do samba, cada uma trazendo sua força e representatividade para a música brasileira, sendo um tributo à diversidade e à riqueza cultural do nosso país. Além de Marvvila, tem a participação de Alcione, Leci Brandão, Fabiana Cozza, Mart’nália e Simone.

Para mais informações e atualizações, siga Luciana Mello nas redes sociais e acompanhe as novidades desse novo álbum.