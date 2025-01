Marta renova com Orlando Pride e frustra sonho do Corinthians

O Orlando Pride anunciou nesta quinta-feira (9) a renovação de contrato com a atacante Marta. A permanência da Rainha do Futebol nos Estados Unidos frustrou os planos do Corinthians, que sonhava em contratar a camisa 10.

Há cerca de um mês, Iris Sesso, diretora de futebol das Brabas, revelou que o Timão tinha interesse em trazer a lendária atleta e já havia iniciado negociações (confira no trecho abaixo). No entanto, o sonho corinthiano não se concretizou.

“A Marta é um sonho de todos, quem não quer ter uma Marta no time? Sei que ela é corintiana. Enfim, claro que é um sonho, e o que puder fazer para trazê-la, com certeza vou fazer. É a vontade dele (Lucas Piccinato, técnico do Corinthians feminino) ter, também. Tivemos algumas conversas, estamos tendo conversas, mas não é um processo simples. A Marta é o Pelé do futebol feminino. Não é fácil trazer uma atleta do porte da Marta”, afirmou Iris Sesso.

O ano de 2024 foi marcante para Marta, tanto individualmente quanto coletivamente. A jogadora liderou o Orlando Pride na conquista do primeiro título do clube, foi finalista dos prêmios de MVP da NWSL e Melhor Meio-Campista da NWSL, além de integrar o time das 11 melhores jogadoras da NWSL e da FIFA (FIFPRO).

Marta encerrou 2024 com 11 gols marcados, sendo este o maior número de gols em uma única temporada desde 2017. A Rainha também foi a quarta maior artilheira da NWSL e a meio-campista com mais gols na temporada. Durante os playoffs, marcou gols decisivos nas quartas de final e na semifinal, incluindo o tento que colocou o Orlando Pride na final.

“Este é um time onde todos trabalham uns pelos outros, onde todos acreditam uns nos outros, e estou muito empolgada para continuar esta jornada com o clube. No ano passado, provamos que todos os críticos estavam errados e realizamos algo muito especial como equipe, e é por isso que estou tão feliz por ter a oportunidade de assinar por mais dois anos”, declarou Marta.