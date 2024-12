Corinthians sonha com a contratação de Marta

O time feminino do Corinthians está a todo vapor nesta janela de transferências visando reforçar a equipe para a próxima temporada. E o sonho da diretoria alvinegra é conseguir a contratação da atacante Marta, do Orlando Pride, dos Estados Unidos.

O interesse na Rainha foi confirmado por Iris Sesso, diretora de futebol das Brabas, em entrevista ao podcast do clube: o PoropoPOD. A dirigente afirmou que já abriu negociações, e que fará de tudo para trazer a histórica atleta para o Brasil novamente.

“A Marta é um sonho de todos, quem não quer ter uma Marta no time? Sei que ela é corintiana. Enfim, claro que é um sonho, e o que puder fazer para trazê-la , com certeza vou fazer. É a vontade dele (Lucas Piccinato, técnico do Corinthians feminino) ter, também. Tivemos algumas conversas, estamos tendo conversas, mas não é um processo simples. A Marta é o Pelé do futebol feminino. Não é fácil trazer uma atleta do porte da Marta”, disse Iris.

Marta está em fim de contrato com o Orlando Pride e não tem permanência garantida na equipe para o ano que vem, o que facilitaria a vida do Corinthians, uma vez que ela estaria livre no mercado.

Recentemente, as Brabas contrataram a meia-atacante Andressa Alves, reforço de impacto. A atleta também atuava nos Estados Unidos e assinou contrato com o Timão até dezembro de 2027.