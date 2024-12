Fifa The Best: Marta recebe “Prêmio Marta” pelo gol mais bonito da temporada

A jogadora brasileira Marta recebeu o “Prêmio Marta” durante a cerimônia do Fifa The Best, realizada nesta terça-feira (17). O gol que garantiu a conquista ocorreu em um amistoso entre Brasil e Jamaica, no dia 1o de junho, no qual a seleção brasileira venceu por 4 a 0.

Marta expressou sua satisfação ao receber o prêmio, afirmando: “Estou muito feliz com o resultado, de poder competir com tantas craques. Essa temporada e os gols dela foram maravilhosos. Foi incrível também receber um prêmio que tem o meu nome.”

O Prêmio Marta é a versão feminina do renomado Prêmio Puskas, destinado ao melhor gol do ano. Historicamente, homens e mulheres competiam juntos, mas desde sua criação em 2009, todos os vencedores até então pertenciam ao futebol masculino. Com essa nova categoria, Marta se torna a primeira atleta a ser homenageada em vida por suas contribuições ao esporte, além de ser reconhecida como a maior vencedora do FIFA The Best entre as jogadoras, com seis títulos (2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2018).

A cerimônia do The Best é promovida pela FIFA desde 2001 e busca reconhecer os principais destaques do futebol mundial em suas diversas categorias. A edição atual ocorreu na Aspire Academy, localizada em Doha, no Catar.

Para determinar os vencedores do FIFA The Best, um conselho técnico da FIFA elaborou uma lista com dez finalistas para cada categoria. O colégio eleitoral é composto por jornalistas especializados, capitães e treinadores de seleções nacionais e o público geral, que participa por meio de votação online. Cada grupo tem um peso igual de 25% na pontuação final. O período considerado para avaliação das atuações dos atletas para esta edição do prêmio abrange de 21 de agosto de 2023 até 10 de agosto de 2024.