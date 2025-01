Marinha suspende busca por vítimas do desabamento da ponte Juscelino Kubitschek

Após um intenso período de 16 dias dedicados à busca por vítimas do desabamento da Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, a Marinha do Brasil anunciou a suspensão das operações de resgate. A decisão foi divulgada em comunicado oficial e ressalta que a atividade poderá ser retomada caso novas informações sobre a localização dos desaparecidos sejam obtidas. Até o momento, três pessoas continuam sem paradeiro conhecido.

A Marinha destacou que os esforços iniciais foram concentrados nas áreas com maior probabilidade de encontrar as vítimas, especialmente nos locais onde veículos e destroços estavam submersos no fundo do Rio Tocantins. Uma segunda fase das buscas teve início no dia 5 de janeiro, na qual as equipes foram reorganizadas e também realizadas varreduras em áreas adjacentes ao local do colapso da ponte. Esta nova abordagem resultou na recuperação de 14 corpos entre os 17 desaparecidos, além do resgate de um sobrevivente.

O encerramento das operações de busca está previsto para esta quarta-feira (8), coincidente com a abertura das comportas da barragem da Usina Hidrelétrica de Estreito. A medida visa controlar o aumento no volume do reservatório, provocado pelas intensas chuvas na região. Antes da suspensão definitiva, uma última varredura será realizada com o apoio do Consórcio Estreito Energia (Ceste), que possibilitou uma nova janela para mergulhos programados para hoje (7). Essa etapa é crucial para eliminar quaisquer lacunas nas áreas já exploradas anteriormente.

A Marinha informou que as operações de mergulho serão finalizadas, porém, militares continuarão a monitorar a área, especialmente na supervisão da atividade de balsas e outras embarcações. Caso não haja novas pistas até o final do dia 7 que indiquem o paradeiro dos desaparecidos, a operação será considerada esgotada em termos técnico-operacionais.

Contexto do Desabamento

A Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que fazia a ligação entre os estados do Maranhão e Tocantins pela BR-226, desabou no final da tarde do dia 22 de dezembro de 2024. O início das buscas ocorreu imediatamente após o incidente, utilizando embarcações para a operação inicial.

No dia seguinte ao colapso, uma equipe composta por 64 mergulhadores especializados foi mobilizada. Esses profissionais eram oriundos da Marinha do Brasil e dos Corpos de Bombeiros dos estados do Maranhão, Tocantins, Pará, São Paulo e Distrito Federal. Além disso, a operação contou com o uso de drones subaquáticos e aéreos, bem como equipamentos avançados como câmaras hiperbáricas para garantir a segurança dos mergulhadores envolvidos nas buscas.