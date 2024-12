Marinha do Brasil encontra mais uma vítima da queda da ponte Juscelino Kubitschek

A Marinha do Brasil (MB) anunciou na noite de quinta-feira, 26, a descoberta de mais uma vítima da tragédia ocorrida com a ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que colapsou no último domingo, 22. A nova vítima é uma mulher de 48 anos, cuja identidade ainda não foi divulgada. Seu corpo foi encontrado por residentes locais a aproximadamente seis quilômetros do local do acidente, situado entre as cidades de Aguiarnópolis, em Tocantins, e Estreito, no Maranhão.

Até o momento, o número total de vítimas localizadas chega a nove, enquanto oito pessoas continuam desaparecidas. A Força-Tarefa de mergulhadores da Marinha tem trabalhado intensamente nas operações de busca e resgate.

Além da recuperação dos corpos, as equipes também conseguiram localizar diversos veículos na área do incidente, incluindo duas motocicletas, uma caminhonete e um caminhão que transportava defensivos agrícolas, cuja carga permanece intacta. Para garantir a segurança ambiental da região afetada, militares especializados em Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica (NBQR) estão realizando testes de qualidade da água nas proximidades. Até o presente momento, não foram encontradas alterações significativas que indiquem a presença de agentes químicos na água.

As buscas continuam em um esforço conjunto para localizar as pessoas ainda desaparecidas e oferecer apoio às famílias impactadas pela tragédia.