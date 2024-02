Marinha do Brasil emite alerta de ventos intensos

A Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), em colaboração com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), Centro Integrado de Meteorologia Aeronáutica da Força Aérea Brasileira (CIMAER/FAB) e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE/CPTEC), informa que formou-se uma Depressão Subtropical, em alto-mar, na posição 24.5°S 040°W, a aproximadamente 145 milhas náuticas (270 km) a sudeste da cidade de Arraial do Cabo-RJ, com deslocamento para sul.

Em caso de persistência das condições atmosféricas e da intensificação do vento, o sistema será classificado como Tempestade Subtropical, conforme critério estabelecido nas Normas da Autoridade Marítima para Meteorologia Marítima (NORMAM-701).

A atuação desse sistema meteorológico poderá causar ventos de até 40 nós (75 km/h), principalmente nos setores sul e sudeste, e ondas de até 4,0 metros no entorno do ciclone, até a noite do dia 21 de fevereiro.

Devido à distância significativa da costa, até o momento, não há previsão de condições de mau tempo para a região litorânea dos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro.

Adicionalmente, as informações meteorológicas podem ser visualizadas na página do Serviço Meteorológico Marinho no Facebook, e por meio do aplicativo “Boletim ao Mar”, disponível para download na internet, tanto para o sistema Android quanto para iOS, desenvolvido em parceria entre a Marinha do Brasil e o RUMAR – Instituto Rumo ao Mar.

Alerta-se aos navegantes que consultem essas informações antes de se fazerem ao mar e solicita-se ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte e recreio.