Marina Sena abre o Festival de Natal de Diadema

Foi com emoção, alegria e muita música que Diadema realizou o primeiro dia do Festival de Natal 2023. No show de abertura, a cantora Marina Sena, um dos nomes expoentes da música pop brasileira, nesta sexta-feira (8). A artista reuniu um público de 15 mil pessoas na Praça da Moça, que também curtiu as apresentações de Alex Rodrigues, DJ Puffe, Gabi D’Oyá com participação de Nicolas MC e Don Ernesto, na celebração dos 64 anos da cidade.

Com uma decoração temática, a Vila de Natal atraiu as famílias que registraram o momento. A noite também teve a chegada do Papai Noel, que estará na Vila de Natal para fotos nos dias 10, 14, 15, 16 e 17 de dezembro.

Na abertura do evento, o secretário de Cultura Camilo Vannuchi agradeceu a presença do público e convidou todos a prestigiarem os outros dias do Festival. A vice-prefeita Patty Ferreira exaltou o momento festivo. “É o primeiro dia da nossa festa e eu quero que todos vocês aproveitem muito.”

O prefeito José de Filippi Júnior também agradeceu a presença do público e destacou que o Festival de Natal traz para a população cultura e felicidade. “Nós já tivemos aqui nesse palco diversos artistas e a juventude precisa disso, precisa de cultura”, concluiu.

Marina Sena cantou seus sucessos acompanhada por um público muito entusiasmado. Uma maioria absoluta de adolescentes e jovens cantaram o tempo todo. Na parte final do show, a artista chamou alguns fãs para dançar com ela no palco e terminou a apresentação elogiando a iniciativa da Prefeitura de Diadema. “Quando eu era mais jovem tudo que eu queria era um show assim na minha cidade”, afirmou. “Valorizem a arte, a cultura, ela muda vidas”, declarou.