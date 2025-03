Marina Lima se apresenta no Lollapalooza com participação de Pabllo Vittar

A renomada cantora Marina Lima continua sua turnê pelo Brasil com o show intitulado “Rota 69”, que faz alusão à sua idade. No entanto, no próximo sábado, dia 29, a artista irá desviar de sua rota habitual para se apresentar no festival Lollapalooza, realizado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Para esta ocasião especial, Marina convidou a famosa cantora Pabllo Vittar para uma colaboração durante sua apresentação. A artista expressou sua empolgação ao falar sobre o show: “Estou adorando fazer shows! Para o Lollapalooza, vou fazer uma apresentação especial. Convidei a Pabllo pra cantar comigo. Ela canta lindo, tem uma voz linda! É uma grande cantora do Brasil!”

A versatilidade de Marina é evidente, especialmente considerando seu vasto repertório composto por 22 álbuns lançados ao longo de sua carreira. Ao ser questionada sobre as escolhas para o setlist, ela comentou: “Gosto de instigar a minha criatividade e como tenho 22 discos lançados, muita coisa podia entrar no repertório. Então o que fiz foi escolher”.

A presença de Pabllo Vittar promete agregar um elemento inovador ao espetáculo, atraindo não apenas os fãs de Marina Lima, mas também admiradores da nova geração da música brasileira. Com essa combinação única de talentos, o público pode esperar uma apresentação memorável e cheia de surpresas.