Marilene mostra apoio total à continuidade de Filippi

A sete dias da eleição, o prefeito Filippi ganhou muito carinho em caminhada pela Vila Popular e outros núcleos da região do Jardim Marilene. Sol, alegria e muita gente demonstrando apoio foram as marcas da atividade.

A região do Marilene foi uma das com maior volume de investimentos do mandato do prefeito Filippi. Além da revitalização dos núcleos, o local ganhou um Restaurante Popular novinho, viu a reabertura do Centro de Referência de Assistência Social, a UBS Promissão reformada e o grande sonho da população: a construção do CEU, no Promissão, do lado do Marilene.

“O CEU aqui da região do Marilene é o exemplo das transformações que as gestões do PT fizeram em Diadema. Aqui era uma comunidade instalada à beira de um córrego, sem nenhum saneamento básico antes do PT. Agora, é um núcleo habitacional estruturado e com o principal equipamento de políticas públicas da história de Diadema, que vai unir esporte, cultura, lazer, até com piscina coberta”, citou o prefeito Filippi.

O CEU, diz o prefeito Filippi, é o símbolo de como a população está mais exigente. Será o mais moderno equipamento de educação, de cultura, de esporte e de lazer do Grande ABC, com um conceito que envolve também valorizar áreas verdes no bairro mais adensado de Diadema.

“E essa obra, que a gente iniciou com as nossas próprias forças porque o ex-presidente Jair Bolsonaro se recusou a ajudar, agora ganhou muito fôlego com apoio do presidente Lula. Ele até veio aqui visitar a obra e ficou encantado”, lembrou Filippi.

Outra obra aguardada pela comunidade é o Periferia Viva. Serão R$ 200 milhões em investimentos de requalificação dos núcleos habitacionais, recurso esse já garantido pelo presidente Lula. Dois núcleos serão beneficiados inicialmente: a Vila Popular e o Gazuza.

A caminhada foi guiada pelo vereador Jeferson Leite, morador do bairro, e da candidata Professora Adriana.