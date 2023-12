Maria Cecilia & Rodolfo se unem a Guilherme & Benuto

Após lotarem o Villa Country na última sexta-feira (1) para lançar o novo DVD, Maria Cecilia & Rodolfo disponibilizam em todas as plataformas de distribuição digital “Choraiada” e “Falha”, canções que integram o quinto EP do projeto “Maria Cecilia e Rodolfo – 15 Anos. O filme de “Choraiada” já está disponível no YouTube.

O álbum foi gravado em Belo Horizonte (MG), em uma noite histórica, reservada apenas para amigos, fãs e convidados, com a presença de um time de peso para a celebração. Além de João Bosco & Vinícius, Israel & Rodolffo, Day & Lara e Lauana Prado, coube a Guilherme & Benuto o dueto na canção “Choraiada” que, sem dúvidas, é uma das apostas do álbum.

“A gente já sentiu a pressão de ‘Choraiada’ durante a gravação. É uma música pra cima, que cresce demais, evolui de uma forma bem massa mesmo! Contar com a participação de Guilherme & Benuto foi incrível. Parceiros que dividiram com a gente um momento tão inesquecível das nossas carreiras”, diz Rodolfo.

“Só temos gratidão a Maria Cecilia & Rodolfo, pelos fãs, por estar aqui hoje. Espero e desejo que venham muitos outros anos de sucesso, 20, 30 e que possamos celebrar sempre a carreira deles, pois eles são merecedores. Foi uma surpresa para nós receber o convite! É uma honra participar desse projeto”, falou Benuto.

Inegável a contribuição de Maria Cecilia & Rodolfo na história da música sertaneja. Precursores do movimento conhecido como ‘sertanejo universitário’, trouxeram para o mercado letras diretas e atuais atreladas a uma nova batida, muito mais dançante e moderna. Das festas universitárias, eles conquistaram o Brasil com uma seleção de hits que caíram no gosto popular.

Para compor “Maria Cecilia & Rodolfo – 15 Anos”, com direção executiva de Rafael Kinock e Luiz Montoya, revisitaram todo o histórico para eleger cinco regravações. Já para escolher as 10 inéditas, ouviram mais de 600 faixas e, dentre elas, trouxeram “Choraiada”, composição assinada por Day & Lara que também subiram ao palco da Galeria de Arte Caravaggio, em Belo Horizonte.

Um dos destaques no álbum está na retomada da parceria entre a dupla com o produtor musical Ivan Miyazato, profissional que assinou projetos anteriores dos cantores, sendo um dos responsáveis pela identidade única que carregam.

“Ivan tem uma importância muito grande no nosso processo de construção e fizemos questão de contar com ele neste álbum, de comemoração. A nossa identidade fica evidente nas faixas do disco. Então, o que os fãs de todo o Brasil estão ouvindo é a nossa musicalidade, o nosso jeito de fazer o sertanejo. ‘Choraiada’ poderia ter sido gravada lá atrás, por exemplo. Ela diz muito sobre a nossa obra fonográfica. Um grande acerto”, explica Maria Cecilia que, ao lado de Rodolfo, já vendeu mais de 10 milhões de cópias.

“Maria Cecília & Rodolfo é uma dupla que, quando estourou com a música ‘Você de Volta’, eu tocava sanfona na noite e claro que toquei muito essa canção. Fui em muitos em shows deles. Uma época que curtimos muito. São poucos artistas que conseguem chegar em 15 anos”, encerra Guilherme.