Mari Fernandez lança segunda parte do projeto “Ao Vivo no Rio de Janeiro” 

Os fãs de Mari Fernandez já podem comemorar! Após conquistar os corações dos brasileiros e firmar seu nome entre os maiores ícones da música nacional, Mari Fernandez retorna com o lançamento da segunda parte do seu tão aguardado DVD “Ao Vivo no Rio de Janeiro”. O EP2 apresenta três faixas inéditas, incluindo “Choro, Gelo e Gin”, a aposta da artista para o carnaval. O lançamento estará disponível nas plataformas digitais dia 13, quinta-feira, às 21h, seguido pelo videoclipe oficial, sexta-feira, às 12h. Os demais, serão lançados semanalmente, no YouTube.

A gravação, realizada no Rio de Janeiro, captura a energia e a potência de Mari Fernandez no palco, mostrando a conexão única que ela tem com sua audiência. Este lançamento não é apenas a celebração de mais um capítulo de sua carreira, mas a reafirmação de seu legado como um dos maiores nomes da música brasileira na atualidade.

“Esse projeto foi pancada! Essa segunda parte apresenta músicas incríveis e tenho certeza que o público vai se identificar e cantar muito nas festas por esse Brasil afora, principalmente nessa temporada de carnaval que eu tanto amo. Estou muito ansiosa e feliz por finalmente ver esse DVD, que idealizei com tanto carinho, ganhar o mundo” afirma a artista.

O audiovisual foi gravado no “Espaço Hall” e contou com as participações de Lauana Prado e Guilherme e Benuto, nesta noite, os ingressos estavam esgotados, com lotação máxima e uma energia contagiante, todos ansiosos para contemplar a grandiosidade da artista. Produzido por Dudu Oliveira e dirigido por Flaney Gonzallez, esse projeto marca a entrada de Mari Fernandez no cenário da música sertaneja. Para esse momento, a cantora apostou na escolha de looks icônicos e marcantes, que conversaram com o cenário projetado em cima do palco, se tornando, definitivamente, um dos maiores e mais importantes projetos de toda sua carreira. Confira o tracklist:

MARI FERNANDEZ AO VIVO NO RIO DE JANEIRO VOL. 2

Choro, Gelo e Gin

Mesversário

Que Pancada de Mulher

O repertório contagiante e animado chega para aquecer ainda mais o Carnaval deste ano. Mari Fernandez promete um novo conceito de folia. Nesta temporada, a cantora se apresenta em seis estados pelo Brasil, contemplando nove shows nas maiores festas do país. É nesse ritmo de alegria e animação que a artista deixa sua marca, arrastando multidões por onde passa e conquistando o público.