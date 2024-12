Mari Fernandez lança primeira parte do projeto “Ao Vivo no Rio de Janeiro Vol.1”

Para finalizar o ano com chave de ouro e alegria, a estrela Mari Fernandez anunciou o lançamento da primeira parte do projeto “Ao Vivo no Rio de Janeiro”, gravado em novembro na capital carioca. A primeira parte do audiovisual, já está disponível nas plataformas digitais, apresentando cinco músicas, sendo três inéditas e as regravações de “Página de Ex” e “Ex-Amiga”, sucessos recentes da artista. Cada faixa, será acompanhada por um videoclipe exclusivo, lançado semanalmente em seu canal do YouTube.

A música “Só Sei Ser Fiel”, é a grande aposta da cantora. A canção chega como uma virada de chave que firmará a transição da artista para a música sertaneja, a letra romântica traz uma narrativa nova para o repertório de Mari Fernandez que, apesar de alegre e animado, também sabe falar sobre o amor. Conhecida por sua intensidade, carisma e voz marcante, esse projeto não apenas confirmou seu espaço no sertanejo, mas também mostrou o porquê de Mari ser uma das mais promissoras artistas da música brasileira.

“Eu não aguentei de ansiedade e já quis soltar a primeira parte desse projeto incrível! Ainda estou processando a energia surreal que vivi aquele dia e tenho certeza que meus fãs também estavam ansiosos para esse lançamento. Escolhi três músicas com muito carinho e claro que alguns de meus sucessos não poderiam ficar de fora dessa pancada!” comenta a artista.

O audiovisual foi gravado no “Espaço Hall” com lotação máxima e uma energia contagiante. Produzido por Dudu Oliveira e dirigido por Flaney Gonzallez, esse projeto marca a entrada de Mari Fernandez no cenário da música sertaneja e contou com participações de Lauana Prado e da dupla Guilherme e Benuto. Para esse momento, a cantora apostou na escolha de looks icônicos e marcantes, que conversaram com o cenário projetado em cima do palco, se tornando, definitivamente, um dos maiores e mais importantes projetos de toda sua carreira. Confira o tracklist:

MARI FERNANDEZ — AO VIVO NO RIO DE JANEIRO, VOL.1”

Só Sei Ser Fiel

Só Não Vai Ser Com Você

Pulseira part. Guilherme & Benuto

Página de Ex

Ex amiga