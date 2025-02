Mari Fernandez distribui sacolé de gin para divulgar seu novo trabalho

Quando você menos espera, Mari Fernandez ataca novamente! A cantora, uma das mais relevantes da atualidade, escolheu um jeito inusitado e divertido de divulgar sua nova faixa “Choro, Gelo e Gin” que faz parte do segundo volume do DVD “Ao Vivo no Rio de Janeiro”, lançado na última semana. Ela esteve na tarde desta terça-feira, no famoso “Chico Caranguejo” distribuindo sacolé, ou melhor geladinho de gin, para o público presente.

Sempre surpreendendo, a cantora fez questão de interagir com os fãs e colocar todo mundo para ouvir a nova música que tem todos os ingredientes necessários para ser um dos hits do carnaval 2025. Com menos de uma semana do lançamento, a canção já entrou para o Top 200 do Spotify. Na véspera de completar mais um ano de vida, Mari Fernandez aproveitou o momento para dar um start nas comemorações do seu aniversário.

“Nesse calorão, nada melhor do que um geladinho para refrescar, melhor ainda se for o da Mari Fernandez. Não tinha maneira melhor de divulgar essa música com meus fãs aqui de Fortaleza, nesse lugar especial, nesse dia lindo e tomando um sacolé de gin. É pancada! Só tenho a agradecer a galera que abraçou mais esse trabalho. Lançamento na quinta-feira passada e a música já é um sucesso”, comenta a cantora.