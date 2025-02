Margareth Menezes detalha nacionalização de investimentos em cultura

Titular da Cultura, Margareth Menezes é a convidada do Bom Dia, Ministra desta quinta-feira (13). Na conversa com radialistas de várias regiões do país a partir das 8h, a ministra vai ressaltar a nacionalização dos investimentos no setor a partir de políticas federais, como a Lei Rouanet, a Lei Paulo Gustavo, a cota de tela nos cinemas nacionais, a Lei Aldir Blanc e o Sistema Nacional de Cultura.

O bate-papo será realizado em um estúdio montado na estrutura do Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, que está sendo realizado em Brasília. Na ocasião, a ministra vai aproveitar para explicar como a troca de informações com as novas lideranças municipais amplifica a possibilidade de que as políticas federais sejam adotadas nos municípios.

“Cultura é representatividade, é feita do povo, é democracia. Cada região tem uma diversidade incrível. Então, essa é função do Ministério da Cultura, criar e trazer políticas que possam dar acesso a essa produção, que é espontânea do nosso povo”, antecipou a ministra na abertura do evento em Brasília.

AO VIVO

O Bom Dia, Ministro é uma coprodução da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom/PR) e da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O programa, transmitido ao vivo a partir das 8h em formato de entrevista coletiva, pode ser acompanhado pela TV (aberta ou via satélite) e pela internet, no YouTube, Facebook, TikTok e Instagram do CanalGov.

Para as rádios, o sinal de transmissão é oferecido pela Rede Nacional de Rádio (RNR), pelo mesmo canal de “A Voz do Brasil”.

PARTICIPE

Comunicadores e jornalistas de rádio de todo o país interessados em participar do Bom Dia, Ministro podem encaminhar mensagem para (61) 99222-1282 (WhatsApp) informando o nome da rádio, município e estado de origem, para serem incluídos na lista de veículos interessados em participar do programa.