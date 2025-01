Marcus Vinícius Freire assume direção de esportes olímpicos do Flamengo

O Clube de Regatas do Flamengo oficializou a contratação de Marcus Vinícius Simões Freire como o novo diretor de Esportes Olímpicos, uma decisão que visa impulsionar o desenvolvimento desse setor sob a gestão de Luiz Eduardo Baptista. O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira, 7 de janeiro, por meio de um comunicado publicado no site oficial da instituição.

Experiência de peso no esporte brasileiro

Ex-jogador da renomada “Geração de Prata” do voleibol brasileiro, Marcus Vinícius traz consigo uma vasta experiência como atleta e em posições de liderança no esporte. Ele atuou como CEO do Comitê Olímpico do Brasil (COB) durante oito anos, liderando a delegação brasileira em importantes eventos olímpicos entre 2008 e 2016.

Com uma carreira iniciada nas categorias de base do Flamengo, onde foi revelado em 1976/77, Marcus Vinícius voltou ao clube na temporada 1987/88. Como atleta, ele conquistou a prata nos Jogos Olímpicos de Los Angeles (1984) e o ouro nos Jogos Pan-Americanos de Caracas (1983).

Formado em Economia pela Universidade Cândido Mendes, Marcus Vinícius seguiu investindo em sua formação acadêmica após se aposentar devido a uma lesão. Ele obteve MBA’s pela PUC-Rio e pelo IBMEC, além de ter participado de programas executivos em instituições como a Singularity University e a Fundação Dom Cabral.

Planos ambiciosos para o futuro olímpico rubro-negro

O novo diretor trabalhará em conjunto com o vice-presidente Edson Menezes para modernizar e expandir os Esportes Olímpicos do Flamengo. A gestão atual planeja investir cerca de R$ 100 milhões nos próximos dois anos, com foco em consolidar o clube como referência após os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

O Flamengo já contribuiu significativamente para o esporte nacional, somando seis medalhas olímpicas: um ouro, três pratas e dois bronzes. Além disso, o clube está atento ao surgimento de novos talentos como Rayssa Leal e Ítalo Ferreira, que brilham no skate e no surfe, respectivamente.

A gestão acredita que a combinação entre a sólida formação acadêmica e a ampla experiência esportiva de Marcus Vinícius fortalecerá o legado do Flamengo no cenário olímpico, abrindo caminho para novas conquistas e mantendo o clube entre os grandes pilares do esporte brasileiro.