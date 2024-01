Marcos Rocha fala em ajudar o Palmeiras também fora de campo, com ‘experiência e tranquilidade’

Com contrato renovado até o fim de 2024, o experiente lateral-direito Marcos Rocha é só gratidão no Palmeiras. Feliz com o voto de confiança da direção, o jogador espera contribuir não apenas em campo, mas também quando não puder atuar ou mesmo nos treinamentos, passando ensinamento aos mais jovens.

“Fiquei feliz com a renovação. Oportunidade de vestir esta camisa mais uma vez, disputar grandes títulos, fazer parte deste elenco e deste clube que me abriu as portas desde a minha chegada”, disse, antes de se colocar à disposição como um “auxiliar” do técnico Abel Ferreira.

“Sou amigo de todos, dos funcionários, tenho intimidade para brincar, conversar, trocar ideias. Tenho a confiança do Barros, do Abel e da presidente no meu trabalho. Então, é continuar trabalhando firme, confiante, sabendo do projeto que está sendo desenhado para 2024”, afirmou. “O Abel quer utilizar todos os jogadores, uma hora ou outra ele precisará fazer escolhas. Espero contribuir não só dentro de campo, mas também fora, passando experiência, tranquilidade. Agradeço ao Palmeiras e ao torcedor, que sempre me trata com respeito e carinho. Espero que 2024 seja um ano feliz para todos nós.”

Depois de estrear com empate sofrido no último lance diante do Novorizontino, por 1 a 1, domingo, Marcos Rocha conta com a primeira vitória nesta quarta-feira, às 21h35, no Allianz Parque, diante da Inter de Limeira.

“Feliz por participar de outro Paulistão, que está mais forte ainda. Fizemos um jogo no fim de semana com uma equipe que quase subiu para a Série A do Brasileiro, a dificuldade foi muito grande. São mais cinco equipes paulistas que disputam a Série B, então é um campeonato muito difícil”, frisou. “É continuar focado, tentar jogar e correr mais que o adversário, tentar sobressair na qualidade técnica. Mas é um campeonato muito forte, difícil e espero que possamos quebrar mais essa meta e se tornar tricampeão depois de tanto tempo. É mais um feito para esse grupo colocar como meta e fazer de tudo para conquistar.”