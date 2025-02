Marcos Fontes reforça importância da prevenção e diagnóstico do câncer em São Caetano

O vereador Marcos Fontes (PP), por ocasião do Dia Mundial do Câncer, celebrado em 4 de fevereiro, reforça a necessidade de políticas públicas eficazes e ações de conscientização sobre a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do tratamento adequado da doença, que continua sendo uma das principais causas de morte no mundo.

Acesso universal à saúde é essencial

Com vasta experiência na área da saúde, Marcos Fontes enfatiza que o combate ao câncer deve ser uma prioridade para todos os setores da sociedade, com especial atenção ao poder público. “O Dia Mundial do Câncer representa uma oportunidade essencial para refletirmos sobre estratégias que nos permitam, unidos, enfrentar essa doença que traz tanto sofrimento às famílias e à sociedade”, destaca o parlamentar.

O vereador também ressalta a importância de políticas públicas que garantam o acesso universal aos serviços de saúde. “Muitas vezes, a diferença para a cura está no acesso a um diagnóstico precoce e a um tratamento adequado. Precisamos garantir que todas as pessoas, independentemente da sua condição social, tenham acesso a esses serviços e saibam da importância de realizar exames preventivos regularmente”, afirma.

Suporte aos pacientes em tratamento

Além das ações de prevenção, o parlamentar reforça que é essencial que o poder público ofereça suporte aos pacientes em tratamento. “Como médico e vereador, estou comprometido em lutar por políticas públicas que priorizem a saúde da população e garantam o acesso à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento do câncer”, conclui Marcos Fontes.