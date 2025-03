Marcos Campanhã assume Departamento de Mobilidade de Ribeirão Pires

O Policial Municipal de carreira, Marcos Paulo Campanhã, assume o Departamento de Mobilidade Urbana de Ribeirão Pires, ligado à Secretaria de Segurança da Prefeitura. O profissional atua há 20 anos na corporação da cidade. Formado em Gestão de Segurança Pública, Campanhã é pós-graduando em Engenharia de Tráfego.

“Recebi do prefeito Guto Volpi a missão de ampliar o uso de novas tecnologias para melhorar o sistema viário municipal, sempre alinhado aos projetos de mobilidade que acompanham o crescimento da cidade. Com inovação e priorizando ações de conscientização, trabalharemos pela ordem e pela segurança de quem transita por Ribeirão Pires, sejam pedestres, ciclistas ou condutores”, destacou o novo subsecretário.

Campanhã é Policial Municipal 1ª Classe e integrante, desde 2013, da ROMU – grupo que atua de forma ostensiva contra o crime. Entre as ações que têm destaque no setor de Mobilidade Urbana da Prefeitura de Ribeirão Pires estão o uso de led em semáforos; a integração da fiscalização com o uso de câmeras de videomonitoramento 24 horas, pelo Escudo Digital; a modernização da sinalização viária; atividades de Educação para o Trânsito em escolas públicas; campanhas de conscientização de condutores, inclusive em parceria com o DETRAN-SP; a ampliação do sistema de ‘direita livre’ em pontos estratégicos da cidade.