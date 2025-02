Ação da GCM de Ribeirão Pires e PM prende criminosos e recupera caminhão

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Ribeirão Pires encontrou veículo roubado, que estava abandonado na região do bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires na última segunda-feira (2). O caminhão era produto de roubo ocorrido em Itaquaquecetuba.

Conforme informações da Guarda, em patrulhamento e após denúncia, a equipe da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) encontrou o veículo abandonado. Com auxílio de câmeras de segurança, o veículo utilizado pelos suspeitos na fuga foi identificado. A informação foi compartilhada no sistema estadual de monitoramento (Muralha), que detectou o trajeto do automóvel por um radar em direção a Mauá. A Força Tática da Polícia Militar localizou os três ocupantes dentro do carro utilizado na fuga na divisa de São Paulo.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos suspeitos, que foram encaminhados ao 49º Distrito Policial da Capital Paulista, onde foram reconhecidos pela vítima como autores dos crimes.

O caso foi registrado com base nos seguintes artigos do Código Penal – 157 (roubo), 158 (extorsão) e 288 (associação criminosa). O caminhão apreendido pela ROMU de Ribeirão Pires foi periciado e encaminhado ao 1º Distrito Policial de Ribeirão Pires. Os três detidos permaneceram à disposição da Justiça.