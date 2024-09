Marcopolo Rail participa da 15º edição da Innotrans na Alemanha

Marcopolo Rail, unidade de negócios pertencente à Marcopolo S.A. e especializada no desenvolvimento e produção de novos modais sobre trilhos, participa da 15º edição da Innotrans, que será realizada entre os dias 24 e 27 de setembro, em Berlim, na Alemanha. A fabricante estará presente no estande Brazil on Rails, juntamente com empresas brasileiras do segmento ferroviário, com o objetivo de buscar ainda mais conhecimento em relação às novas tecnologias e inovações do setor, para a melhoria contínua de seus produtos e serviços.

“A cada ano, a Marcopolo Rail amplia a sua atuação nos mercados brasileiro e internacional. Este ano entregamos os primeiros carros para o People Mover do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, e vamos fornecer composições para o segmento ferroviário, no Chile. Os recentes investimentos realizados na fábrica de Caxias do Sul nos garantem padrão internacional de qualidade e eficiência para competir globalmente”, destaca Petras Amaral Santos, gerente executivo da Marcopolo Rail.

A Marcopolo Rail possui em seu portfólio de produtos trens para linhas regionais, intercidades, turísticas. Atuando nestes segmentos com o Prosper Intercity, um produto versátil, desenvolvido para atender os mais diversos projetos de transporte ferroviário de passageiros, com opção de propulsões DMU (Diesel Multiple Units) e Híbrida. Possui também soluções urbanas, como VLTs de piso alto (Prosper City), piso baixo (Prosper TRAM) e material rodante para People Movers, atuando com produtos de design moderno e projetados para revolucionar o transporte ferroviário urbano de passageiros, com baixos custos de implementação e operação, e muito conforto.