Marcopolo fortalece atuação internacional

Posicionada entre as principais desenvolvedoras de mobilidade do mundo, a Marcopolo conquistou, mais uma vez, o Prêmio Exportação ADVB/RS, na categoria Indústria. A conquista reforça a sua atuação internacional com presença em mercados estratégicos.

No último ano, as exportações e negócios no exterior representaram R$ 2,66 bilhões, com crescimento de vendas no México (981 veículos entregues), Austrália (407) e África do Sul (362). Na comparação com 2022, os volumes representam expansão de 44,9%, 24,1% e 35,1% respectivamente.

O desempenho é justificado pela consolidação da família G8 no México, comercialização de soluções de maior valor agregado, além do reforço de presença da marca em eventos internacionais, como a Busworld Europe, um dos mais importantes eventos da indústria do ônibus do planeta, realizado ano passado na Bélgica.

Aliado a isso, a companhia também se destaca por atuar alinhada aos objetivos globais de redução das emissões de gases poluentes no setor de transporte de passageiros. Nesse sentido, a operação da Marcopolo na China está posicionada como hub de inovação e desenvolvimento de novas tecnologias.

A junção das ações direcionadas ao mercado internacional consolidou a Marcopolo entre os destaques setoriais do 52º Prêmio Exportação ADVB/RS, na categoria indústria. O reconhecimento, no ano em que a companhia completa 75 anos de atuação, reforça o compromisso de desenvolver negócios inovadores, com uma atuação contínua para elaborar projetos que contribuam com o avanço da mobilidade no Brasil e exterior, com o foco de proporcionar a melhor experiência aos operadores, motoristas e passageiros, com conforto, segurança e eficiência.

Juliano Leoratto, consultor de Operações Comerciais Mercado Externo da Marcopolo, recebe o troféu de Gabriel Isaacsson, representante Regional Sul APEX – BRASIL

(Divulgação/Marcopolo)

“Sempre buscamos novas tecnologias e metodologias que possam nos ajudar a atingir os melhores resultados. Estamos de olho no constante processo de evolução que o mundo apresenta, a fim de oferecer soluções inovadoras, alinhadas às demandas do mercado, e proporcionar a satisfação dos clientes e passageiros”, afirma José Luis Moraes Goes, diretor de Operações Internacionais e Comercial Mercado Externo da Marcopolo.

No último ano, as operações internacionais da Marcopolo no exterior entregaram 2.262 unidades, volume 9,6% superior a 2022. A receita líquida consolidada da companhia foi de R$ 1,83 bilhão, crescimento de 50,5% na comparação com o mesmo período do ano anterior.

“O transporte de passageiros é o nosso core business e temos uma visão sustentável para expandir a atuação nos mercados em que atuamos. Seguimos a tendência mundial de sustentabilidade e investimos de forma contínua em soluções para reduzir a pegada de carbono no setor de transporte, por meio do desenvolvimento de produtos e de componentes mais eficientes do ponto de vista ambiental”, reforça Goes.