Março Vermelho alerta sobre prevenção e diagnóstico do câncer de rim

O mês de março é marcado pela campanha “Março Vermelho”, dedicada à conscientização sobre o câncer de rim. No Brasil, a estimativa é de que mais de 12 mil novos casos sejam diagnosticados anualmente, resultando em cerca de 4 mil mortes por ano.

O câncer de rim é mais comum em homens do que em mulheres. Estudos indicam que os homens têm aproximadamente duas vezes mais chances de desenvolver a doença em comparação com as mulheres. Isso pode estar relacionado a fatores como maior taxa de tabagismo, consumo de álcool e exposição a substâncias químicas nocivas, além de maior prevalência de hipertensão e obesidade, que são fatores de risco para o câncer renal.

Importância da prevenção e do diagnóstico precoce

O urologista Dr. Ivan Selegatto enfatiza a relevância da prevenção e do diagnóstico precoce: “Muitos homens só procuram ajuda quando os sintomas estão avançados, o que dificulta o tratamento. A prevenção é a chave para evitar complicações futuras e garantir qualidade de vida.”

O câncer renal frequentemente é assintomático em seus estágios iniciais, sendo descoberto, em muitos casos, de forma incidental durante exames de imagem realizados por outros motivos. Entre os principais sintomas estão a presença de sangue na urina, dores abdominais e dores crônicas na região das costas.

Hábitos saudáveis e redução de riscos

Fatores de risco como tabagismo, obesidade e hipertensão aumentam a probabilidade de desenvolvimento da doença. Dr. Selegatto reforça a necessidade de hábitos saudáveis: “Adotar uma rotina com alimentação balanceada, prática regular de exercícios físicos e ingestão adequada de água são medidas essenciais para a saúde renal e para a prevenção do câncer de rim.”

A campanha “Março Vermelho” visa alertar a população sobre a importância de consultas médicas regulares e da realização de exames preventivos, especialmente para aqueles com fatores de risco. A detecção precoce aumenta significativamente as chances de sucesso no tratamento, podendo evitar procedimentos mais invasivos, como a nefrectomia, que é a remoção parcial ou total do rim afetado.