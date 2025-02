Marco Rubio inicia viagem à América Latina: foco em imigração e influência chinesa

O novo Secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, iniciou sua primeira viagem oficial à América Latina, um movimento que sinaliza a intenção do governo Trump de priorizar a região em sua agenda diplomática. A viagem de seis dias contempla visitas ao Panamá, El Salvador, Costa Rica, Guatemala e República Dominicana, todos considerados aliados estratégicos pelos Estados Unidos.

Rubio embarcou neste sábado (1º) e tem como principais temas a serem discutidos a questão do Canal do Panamá, a crescente influência da China na região e as políticas de imigração, uma vez que os países visitados são fonte significativa de imigrantes indocumentados nos Estados Unidos.

O governo Trump busca que essas nações colaborem em sua política de deportação em massa, aceitando de volta cidadãos expulsos dos Estados Unidos. Mauricio Claver-Carone, enviado da Casa Branca para a América Latina, destacou em entrevista que o enfoque dado pelo presidente Trump à região e a liderança de Rubio – o primeiro secretário de Estado hispânico – representam um marco histórico.

A visita começará no Panamá, onde Rubio se reunirá com o presidente José Raul Molino e visitará o Canal do Panamá. Claver-Carone ressaltou que o canal é uma questão central nas discussões, enfatizando preocupações sobre a presença chinesa na área. Ele afirmou que a administração Trump vê essa influência não apenas como uma ameaça à segurança nacional dos EUA, mas também à segurança do próprio Panamá e da região como um todo.

Após o Panamá, Rubio seguirá para El Salvador para se encontrar com o presidente Nayib Bukele. A expectativa é estabelecer um acordo que permita ao país receber imigrantes deportados de outras nacionalidades. Claver-Carone elogiou as iniciativas de Bukele no combate à criminalidade e sua colaboração com os EUA.

Na Costa Rica, o secretário se reunirá com Rodrigo Chaves, onde também será discutido um acordo semelhante sobre imigração. Chaves foi destacado por sua liderança frente às ameaças representadas pela China no país.

A penúltima parada será na Guatemala, reconhecida por seus esforços na gestão da imigração. Claver-Carone expressou a esperança de expandir as conversas sobre como o governo guatemalteco pode continuar a apoiar os EUA nesta questão, além de contrabalançar a influência chinesa na região.

Por fim, Rubio concluirá sua viagem na República Dominicana, um país que tem enfrentado desafios devido à crise no Haiti e tem sido responsável por acolher muitos repatriados haitianos. Claver-Carone reiterou a importância dos cinco países visitados e afirmou que os EUA buscam fortalecer suas relações com todos eles.