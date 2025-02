Março chega com toda a potência da música brasileira no Sesc Santo André

A programação musical de março do Sesc Santo André reúne três shows que têm em comum a valorização das raízes brasileiras, a fusão entre tradição e inovação e a construção de narrativas sonoras que atravessam o tempo. Do encontro de vozes que revisitam ritmos ancestrais à reinvenção da identidade nordestina e à celebração do samba como elo entre gerações, os palcos da unidade recebem artistas que traduzem a riqueza da música nacional em suas múltiplas expressões.

No dia 8, o teatro recebe o show Cortejo, que reúne Sergio Santos, Maíra Manga e Rafael Altério. O álbum homônimo, lançado recentemente, é um mergulho nas tradições brasileiras, explorando ritmos como a marcha-rancho, o coco, o baião e o maracatu, mas com uma linguagem composicional atual. O disco contou com participações especiais de Mônica Salmaso, André Mehmari e da Orquestra de Cordas de São Petersburgo, e é um convite para conhecer o Brasil profundo, onde o passado e o presente dialogam de forma orgânica e vibrante.

Já no dia 14, a multiartista Mayana Neiva apresenta seu álbum de estreia, Tá Tudo Aqui Dentro. Com uma sonoridade que mistura timbres contemporâneos e referências tradicionais, o disco é uma jornada poética que parte do Nordeste e se expande para o universo latino-americano. Parcerias com nomes como Chico César, Josyara, Mestrinho e José Manuel enriquecem o trabalho, que celebra a ancestralidade e a reinvenção pessoal.

Fechando o mês, no dia 28, o Grupo Fundo de Quintal leva ao Sesc Santo André um repertório repleto de clássicos do samba, celebrando 45 anos de carreira. Com sucessos como “A Batucada dos nossos Tantãs”, “Boca Sem Dente” e “O Show tem que Continuar”, o grupo mantém viva a chama de um dos gêneros mais emblemáticos da música brasileira. A noite será um encontro contagiante, onde a tradição do samba se faz presente em toda sua potência e alegria.

Esses três momentos musicais, embora distintos em suas propostas, convergem em um ponto comum: a capacidade de revisitar as raízes culturais brasileiras e traduzi-las em linguagens contemporâneas, seja através da fusão de ritmos, da poesia sonora ou da força do samba. Cada um à sua maneira, Sergio Santos, Maíra Manga, Rafael Altério, Mayana Neiva e o Grupo Fundo de Quintal mostram que a música brasileira é um universo vasto, generoso e em constante transformação.

Programação:

Cortejo

Sergio Santos, Maíra Manga e Rafael Altério

O álbum Cortejo, lançado nas plataformas digitais, reúne Sergio Santos, Maíra Manga e Rafael Altério em 12 faixas que exploram a tradição e a contemporaneidade da música brasileira. Com participações de Mônica Salmaso, André Mehmari e da Orquestra de Cordas de São Petersburgo, o disco traz gêneros como marcha-rancho, baião e maracatu. Segundo Santos, o projeto surgido da camada musical entre os três artistas.

Dia 8/3, sábado, das 19h às 20h30

Teatro

12 anos- Autoclassificação

Ingresso – R$50,00 / R$25,00 / R$15,00

Mayana Neiva

Tá Tudo Aqui Dentro

O álbum Tá Tudo Aqui Dentro marca a estreia musical de Mayana Neiva, unindo tradição e modernidade em uma viagem sonora pelas raízes nordestinas com influência latino-americana. A obra é uma reinvenção da artista, costurando memória e afetividade em sua sonoridade. O disco inclui o manifesto audiovisual Cordel da Mulher Paraibana e parcerias com Chico César, Josyara, Mestrinho e José Manuel, explorando ritmos como maracatu e prosódias poéticas.

Dia 14/3, sexta, das 20h às 21h30

Teatro

12 anos – Autoclassificação

Ingresso – R$50,00 / R$25,00 / R$15,00



Grupo Fundo de Quintal

Clássicos do Samba

O grupo Fundo de Quintal sobre ao palco do Sesc Santo André prometendo uma noite contagiante repleta de clássicos do samba. No repertório, o grupo que comemora 45 anos de carreira, apresenta os grandes sucessos: “A Batucada dos nossos Tantãs”, “Boca Sem Dente”, “Vai Lá Vai Lá”, “Lucidez”, “Nosso Grito”, “O Show tem que Continuar”, “Amizade”, entre outros.

Dia 28/3, sexta, das 20h às 21h30

Espaço de Eventos

Ingresso – R$60,00 / R$30,00 / R$18,00

SESC SANTO ANDRÉ

Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar – Santo André