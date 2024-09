Márcio da Farmácia realiza Ato pela Paz na política

Na tarde desta quarta-feira (25), o candidato a prefeito de Diadema, Márcio da Farmácia, realizou um Ato pela Paz na política na Praça Lauro Michels. O evento reuniu apoiadores e moradores em um protesto pacífico contra a violência nas campanhas eleitorais da região, reforçando a necessidade de debates propositivos e sem confrontos.

Motivado por episódios recentes de violência, como o assassinato de um candidato a vereador em Santo André, Márcio defendeu uma campanha limpa, com foco nas propostas para a cidade e no respeito entre os adversários políticos.

“O clima em Diadema está acalorado. Precisamos, neste momento, de responsabilidade, espírito republicano e de uma campanha propositiva e limpa”, afirmou Márcio, destacando que sua campanha visa a construção de um debate de ideias para o futuro da cidade.

Durante o ato, o candidato fez questão de enfatizar a importância de afastar a violência do cenário político. “Estamos aqui hoje reunidos em uma marcha da paz, uma marcha pela paz na política do ABC e em especial aqui em Diadema. Estamos vendo várias cenas tristes de violência entre a militância dos adversários. Fazer política não é isso que está aí nas ruas da cidade. Estamos aqui para mostrar que a política de Diadema tem jeito, fazendo a política do bem nas ruas da cidade sem briga e sem ofender ninguém, pois isso é um ato democrático,” disse Márcio.

O Ato pela Paz também foi uma oportunidade para reforçar a proposta de sua campanha, que defende o diálogo e a participação ativa da população, sem recorrer a ataques pessoais ou confrontos entre militâncias. O candidato reiterou que, diante da situação preocupante, é essencial que as campanhas eleitorais na cidade priorizem a apresentação de propostas concretas para o desenvolvimento de Diadema.

Com o evento, Márcio da Farmácia busca abrir um espaço para o debate político pacífico, enviando uma mensagem clara aos adversários e à população: a política pode e deve ser feita com respeito, ética e foco nas necessidades reais da comunidade.

A ação reflete o tom da campanha de Márcio, que tem se posicionado contra a violência e a favor de uma política baseada em projetos e soluções para os problemas enfrentados pela cidade de Diadema.